Транспортное сообщение Белоруссия-Крым: толком не доезжает даже автобус

20 октября между Белоруссией и Крымом заработал «прямой» автобусный маршрут. Рейсы будет осуществлять всего один автобус, поэтому их периодичность – раз в четыре дня. Расстояние между Ялтой и Минском – около 2500 километров, поэтому пассажирам придется 40 часов сидеть в салоне, выходя из него раз в 4-5 часов для туалета и перекуса. Прямо скажем, несмотря на заявленный перевозчиком комфорт, провести такое количество времени в сидячем положении, когда в любое время один сосед может подпереть тебя коленями, а второй – включить шансон без наушников – вариант не для слабых духом и телом.

Однако, это не просто самый бюджетный способ напрямую добраться (да, да, бюджетный… Благодаря так и не снятому в Союзном государстве межгосударственному тарифу, плацкарт из Минска в Санкт-Петербург при втрое меньшем расстоянии – стоит сопоставимые деньги), но и вообще единственный.

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Да, гомельская компания «БелЭкспресс» наладила рейсы из Минска в Симферополь уже давно, вот только юридически это – турфирма. В июне этого года о рейсах Минск-Ялта заявила компания «Баертранс», представляющая интересы международного перевозчика «Intercars» в Белоруссии. Но и тут не обошлось без нюансов. Перевозчик довозит пассажиров только до, можно сказать, почти приграничного Брянска, где им приходится пересаживаться в автобус уже российского перевозчика, который уже и обслуживает рейсы в Крым. Вот такая хитрая схема – и на белорусах, отправляющихся на крымские курорты, заработать – и суверенитет Украины над давно уже российским регионом уважить.

Зарабатывали перевозчики, кстати, неплохо. Они и сами признавали высокую популярность рейсов. Однако официальные регулярные перевозки наладила российская сторона – зарегистрированный в Симферополе перевозчик «Крымские перевозки». Выходит, что крымчанам налаживание прямого транспортного сообщения с Белоруссией нужнее, чем самим белорусам?

Из своего личного опыта могу подтвердить, что это, увы, так. Два года назад я проводил общественную компанию в поддержку официального признания Белоруссией российского статуса Крыма. Был в Симферополе, Севастополе, общался с политиками, общественниками, простыми людьми. Там к теме сближения с Белоруссией относятся с интересом – у многих есть тут родственники, ждут белорусских туристов и бизнесменов. Возвращаясь домой, я видел, что население по Крыму соскучилось и хочет, чтобы он стал ближе. Что касается местных властей – их отношение было прохладно-настороженным. Хорошо, хоть палки в колеса не вставляли.

Прошло 2 года, в Белоруссию стали активно ездить официальные делегации не только с полуострова, но и из других новых российских регионов, развивается деловой обмен, однако с транспортным сообщением пока до сих пор дела обстоят печально.

То, что начало налаживаться автобусное сообщение – это, безусловно, хорошо. Но при таких расстояниях автобус – слишком экстремальное средство передвижения. Тот же поезд, даже плацкарт – это уже совершенно другой уровень комфорта – можно полежать, спокойно поспать, сходить в вагон-ресторан, да и в туалет можно сходить в любое время, а не дожидаться, когда автобус доберется до станции.

Конечно, тут не помешало бы решить вопрос межгостарифа, иначе плацкарт может стать золотым, но это – тоже вопрос решаемый при наличии политической воли с обеих сторон. Однако с политической волей пока не складывается. Еще полтора года назад российский посол в Минске Борис Грызлов предложил продлить маршрут Симферополь–Смоленск до Минска, однако воз и ныне там. Что касается БелЖД, то последний рейс по некогда суперпопулярному маршруту выехал из Минска в 2014 году. С тех пор белорусские поезда в Крыму не видели и о планах их возвращения туда ничего не слышно.

Что касается авиасообщения, то отлученная от европейского неба «Белавиа» отправляет свои «Боинги» в Мурманск и Екатеринбург, но все так же игнорирует крымское направление. В 2021 году покойный Макей, комментируя возможность прямых авиаперелетов, рассуждал об экономической выгоде для государства и общества и намекал на санкции. Сейчас санкций – по горло, экономическая выгода для финансово не особо благополучной белорусской авиакомпании очевидна. Однако и тут, хоть Макей и умер, но дело его продолжает жить.