Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Московские аэропорты вводили ограничения на полеты более 20 раз с ночи 19 июля из-за интенсивных атак украинских беспилотников. Отменены или задержаны сотни рейсов.

Одновременно был сорван график 132 пассажирских поездов – в Ростовской области обломки сбитого дрона разрушили часть здания диспетчерского пункта.

«Киев и ставит своей задачей создание логистических коллапсов. Беспилотники летят по времени между собой и направлению так, что их собьют. Но при этом ради безопасности будет введен «Ковер». То есть по одному с большой разницей по времени. Иными словами, «Ковер» сняли, летит новый – «Ковер» введен», – поясняет обозреватель Андрей Гусий.

Политолог Илья Гращенков считает налеты дронов ВСУ «практикой террора».

«Атаки призваны не просто напакостить, а посеять среди населения чувство страха. Отказ от поездок – это еще и отказ от социальных связей (домой или к родственникам), «рекреационных мероприятий» (отдых, туризм, лечение), деловых поездок и т.д. Коллапс в авиационной сфере не позволяет гражданам почувствовать себя в безопасности внутри своей страны, чего обычно и добиваются путем устрашения».

Украина нашла способ дестабилизации России «малыми силами», пишет живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Враг малыми силами и минимальными затратами парализует работу нашей транспортной инфраструктуры, и мы несём большие убытки. Это не мелкое пакостничество со стороны врага. Все очень серьёзно. И плохо, если мы не найдём способ этому противодействовать».

Покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян винит во всем президента США Дональда Трампа.

«Новая волна атак дронов по российским аэропортам – прямое следствие требований Трампа к ВСУ перейти в наступление с целью изменить положение на фронте и оказать давление на Россию», – считает она

Военный эксперт Владимир Орлов считает, что транспортный коллапс – это нормально для военного времени.

«Не знаю, многие ли в стране глубоко переживают за людей, у которых сорвалась пересадка в Стамбуле в Венецию. Думаю, все же больше надо переживать за тех, кто в 500 с небольшим километрах от Москвы ведет боевые действия. Находится на дистанции выстрела от врага или ведет рукопашный бой в окопах. Конечно, большая часть людей в стране и все государство как будто бы продолжают жить размеренной жизнью, не по «законам военного времени».

Волонтер Роман Алехин предлагает «принять реальность»:

«3,5 года Россия находится в войне с Украиной, за которой стоит весь блок НАТО. В Курской, Белгородской и других приграничных и южных регионах аэропорты вообще давно не работают, и никто не потребовал компенсаций».

Военный эксперт Владислав Шурыгин предлагает зеркальный ответ:

«Чего три года войны ждёт наше командование? «Укрзализныця» функционирует исправно как при СССР. Всякого рода натовская сволочь регулярно с помпой прибывает на киевские вокзалы, тоннели и мосты функционируют. А мы благодушествуем».

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков возмущен тем, что в аэропортах Москвы пытались навариться на пассажирах задерживающихся рейсов – продавали бутылку воды за 450 рублей.