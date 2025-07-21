Транспортный коллапс в России: «Чего три года войны ждет наше командование?»
Московские аэропорты вводили ограничения на полеты более 20 раз с ночи 19 июля из-за интенсивных атак украинских беспилотников. Отменены или задержаны сотни рейсов.
Одновременно был сорван график 132 пассажирских поездов – в Ростовской области обломки сбитого дрона разрушили часть здания диспетчерского пункта.
«Киев и ставит своей задачей создание логистических коллапсов. Беспилотники летят по времени между собой и направлению так, что их собьют. Но при этом ради безопасности будет введен «Ковер». То есть по одному с большой разницей по времени. Иными словами, «Ковер» сняли, летит новый – «Ковер» введен», – поясняет обозреватель Андрей Гусий.
Политолог Илья Гращенков считает налеты дронов ВСУ «практикой террора».
«Атаки призваны не просто напакостить, а посеять среди населения чувство страха. Отказ от поездок – это еще и отказ от социальных связей (домой или к родственникам), «рекреационных мероприятий» (отдых, туризм, лечение), деловых поездок и т.д. Коллапс в авиационной сфере не позволяет гражданам почувствовать себя в безопасности внутри своей страны, чего обычно и добиваются путем устрашения».
Украина нашла способ дестабилизации России «малыми силами», пишет живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Враг малыми силами и минимальными затратами парализует работу нашей транспортной инфраструктуры, и мы несём большие убытки. Это не мелкое пакостничество со стороны врага. Все очень серьёзно. И плохо, если мы не найдём способ этому противодействовать».
Покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян винит во всем президента США Дональда Трампа.
«Новая волна атак дронов по российским аэропортам – прямое следствие требований Трампа к ВСУ перейти в наступление с целью изменить положение на фронте и оказать давление на Россию», – считает она
Военный эксперт Владимир Орлов считает, что транспортный коллапс – это нормально для военного времени.
«Не знаю, многие ли в стране глубоко переживают за людей, у которых сорвалась пересадка в Стамбуле в Венецию. Думаю, все же больше надо переживать за тех, кто в 500 с небольшим километрах от Москвы ведет боевые действия. Находится на дистанции выстрела от врага или ведет рукопашный бой в окопах. Конечно, большая часть людей в стране и все государство как будто бы продолжают жить размеренной жизнью, не по «законам военного времени».
Волонтер Роман Алехин предлагает «принять реальность»:
«3,5 года Россия находится в войне с Украиной, за которой стоит весь блок НАТО. В Курской, Белгородской и других приграничных и южных регионах аэропорты вообще давно не работают, и никто не потребовал компенсаций».
Военный эксперт Владислав Шурыгин предлагает зеркальный ответ:
«Чего три года войны ждёт наше командование? «Укрзализныця» функционирует исправно как при СССР. Всякого рода натовская сволочь регулярно с помпой прибывает на киевские вокзалы, тоннели и мосты функционируют. А мы благодушествуем».
Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков возмущен тем, что в аэропортах Москвы пытались навариться на пассажирах задерживающихся рейсов – продавали бутылку воды за 450 рублей.
«Это просто бессовестно. После двух часов задержки воду людям должны давать бесплатно. Так нагло наживаться на чужих трудностях — ничем не лучше мародёрства», – возмущается Даванков.
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