Транспортный коллапс в Севастополе. Украина тут ни при чем

Украинские СМИ смакуют кадры заторов на дорогах Крыма, выдавая их за свидетельство «бегства россиян». Но Севастополь и до начала диверсий ВСУ столкнулся с транспортным коллапсом. И виной тому – действия местных управленцев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В Севастополе уже несколько лет неуклонно растет население, что не может не отразиться на транспортной инфраструктуре. К сожалению, пробки уже давно стали привычной частью городской жизни. Однако то, что творится в последний год, откровенно говоря, уже ни в какие ворота не лезет.

В разгар летнего сезона оказались ограничены две центральные городские дорожные «артерии», по которым в Севастополь и из города движется три четвертых всего транспорта.

Так произошло в связи со строительством развязки на Ялтинском кольце – прилегающие к нему дороги в заторах. Вдобавок дорога в Севастополь через Инкерман оказалась закрыта из-за разрушения моста. Причем, разрушили его не украинские диверсанты, а местные чиновники, которым так хотелось успеть «освоить» деньги, что они просто наплевали на жителей города, устроив ремонт в разгар курортного сезона и наплыва автотранспорта.

К сожалению, ситуация, наблюдаемая не только на дорогах, но и с перевозками по морю катерами в Севастополе – позволяет говорить, что речь идет о системном кризисе, созданном действиями местных чиновников.

Жители Северной стороны из дня в день испытывают массу проблем из-за переполненности и отсутствия должного количества катеров, в то время, когда часть морских «трамвайчиков», имеющих все возможности осуществлять перевозки, просто стоит у причалов.

Ранее на Северную сторону ходило четыре катера, а теперь два, иногда три. На Радиогорку раньше было два катера, теперь частенько один. Плюс раньше на линии было круглогодично два парома, а сегодня один паром.

Интересно, что городские катера передали в управление «Севэлектротранса» – ну, спасибо, что не драматическому театру.

В то время, когда городу необходимо четыре катера для перевозок на Северную сторону, правительство проводит тендеры на два, и на сроки не более трёх четырех месяцев. Такое впечатление, будто перевозчиков приглашают обращаться в правительство каждые четыре месяца с причитающимися «реверансами».

В итоге катерные перевозки осуществляет, по сути, один монополист, частный предприниматель, о котором СМИ уже неоднократно писали. Для всех же остальных перевозчиков чиновники находят аргументы, чтобы не допустить их к транспортировке пассажиров», – говорит Геннадий Басов.