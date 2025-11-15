Разорвав договор о транзите российских энергоносителей, Киев обрёк свою газовую инфраструктуру на полное уничтожение. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ответ на бомбардировки НПЗ Россия начала бомбардировку, в том числе газовой инфраструктуры Украины. Наносятся удары по месторождениям в Полтавской, Харьковской области, по системе перекачки газов.

До января месяца действовал договор по перекачке российского газа на Запад через территорию Украины, невзирая на военные действия.

Украина получала за транспортировку деньги, но говорила, что нам это не надо, вот агрессор, он не должен получать деньги вообще никакие, мы отказываемся от своей доли за транспортировку», – напомнил Ширяев.