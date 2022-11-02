Транзит газа в ЕС через Украину в ближайшее время будет остановлен – Юшков

02.11.2022  16:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

США в ближайшее время добьются прекращения транзита российского газа через Украину.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США в ближайшее время добьются прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом в...

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«Может быть даже и не мы его закроем, а американцы, выполняя свою стратегию, которую они начали на «Северных потоках», по полному отрезанию Европы от России, чтобы закрыть историю наших более, чем 50-летних поставок.

Потому что у европейцев где-то на подкорке сидит желание возобновить поток энергоресурсов из России. Американцы хотят их отпилить. Говорят: если вам мешает наличие газопроводов, мы их взорвем, даже не смотрите туда, когда вы принимаете решение о военной помощи Украине или санкциях», – сказал Юшков.

Он полагает, что формальные основания для разрыва контракта Украины с «Газпромом» уже сформированы.

«На Украину американцы тоже поднажмут. И так сформированы некоторые основания, как можно остановить этот транзит. Оператор украинской ГТС говорит, что «Газпром» не выполняет условия контракта, по которому он должен оплачивать транзит 109 млн кубометров в сутки независимо от реальной прокачки.

«Газпром» говорит: я теперь оплачиваю только реально прокаченный газ, потому что по контракту вы обязаны пропускать газ там, где я скажу. Каждый день «Газпром» подает заявки на прокачку через Сохрановку. Теперь он идет через ЛНР, а Киев пытается изолировать все, что не контролирует, поэтому через Сохрановку не пропускает», – сказал Юшков.

По его мнению, разрешить конфликт через арбитраж в Швейцарии невозможно, поскольку «Газпром» не считает этот суд объективным.

«Я думаю, что сейчас Киев просто разорвет контракт. Даже не надо будет ничего взрывать», – резюмировал эксперт.

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