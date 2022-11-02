Транзит газа в ЕС через Украину в ближайшее время будет остановлен – Юшков
США в ближайшее время добьются прекращения транзита российского газа через Украину.
Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Может быть даже и не мы его закроем, а американцы, выполняя свою стратегию, которую они начали на «Северных потоках», по полному отрезанию Европы от России, чтобы закрыть историю наших более, чем 50-летних поставок.
Потому что у европейцев где-то на подкорке сидит желание возобновить поток энергоресурсов из России. Американцы хотят их отпилить. Говорят: если вам мешает наличие газопроводов, мы их взорвем, даже не смотрите туда, когда вы принимаете решение о военной помощи Украине или санкциях», – сказал Юшков.
Он полагает, что формальные основания для разрыва контракта Украины с «Газпромом» уже сформированы.
«На Украину американцы тоже поднажмут. И так сформированы некоторые основания, как можно остановить этот транзит. Оператор украинской ГТС говорит, что «Газпром» не выполняет условия контракта, по которому он должен оплачивать транзит 109 млн кубометров в сутки независимо от реальной прокачки.
«Газпром» говорит: я теперь оплачиваю только реально прокаченный газ, потому что по контракту вы обязаны пропускать газ там, где я скажу. Каждый день «Газпром» подает заявки на прокачку через Сохрановку. Теперь он идет через ЛНР, а Киев пытается изолировать все, что не контролирует, поэтому через Сохрановку не пропускает», – сказал Юшков.
По его мнению, разрешить конфликт через арбитраж в Швейцарии невозможно, поскольку «Газпром» не считает этот суд объективным.
«Я думаю, что сейчас Киев просто разорвет контракт. Даже не надо будет ничего взрывать», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.