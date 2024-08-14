Транзит газа в Европу может быть остановлен в конце августа

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Продолжение транзита российского газа в Европу после захвата ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» не означает, что проблемы с ним не возникнет в конце месяца, когда нужно будет подписывать акты передачи энергоносителя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший генеральный директор ГТС Украины Сергей Макагон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственная существенная проблема, которую я вижу, это подписание актов. Каждый месяц нужно подписывать акты, которые должны быть подтверждены распечатками с этих счетчиков. Если не будет доступа к этой информации, будет очень проблематично это подписывать или рискованно», – сказал Макагон.

Он также опасается, что в ходе освобождения Курской области газопроводы, проходящие через Суджу, будут повреждены.

«Понятно, что россияне будут пытаться вытеснить наших бойцов с территории области. Мы знаем, как россияне работают. Это артиллерия, а там все напичкано, там проходит пять газопроводов поблизости от Суджи. Возможны повреждения. И тогда встанет вопрос технического состояния», – сказал Макагон.