Транзит российского газа. Что позволено Словакии – не позволено Молдове

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Украина выразила готовность продолжить транзит российского газа через свою территорию, хоть и не собирается продлевать договор с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года. Услугу Киев может оказывать странам Европы при условии, если кто-то из европейских партнеров попросит об этом и выступит транзитером уже своего газа, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль, обсудив вопрос со словацким коллегой Робертом Фицо.

Твердого решения в Киеве пока нет: Минэнерго Украины исключило любые коммерческие соглашения о транспортировке российского газа через территорию страны в Европу после 2024 года.

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Еврокомиссия поспешила заявить, что ЕС не заинтересован в продолжении транзита российского газа через Украину, но окончательное решение на это счет, вероятно, будет принимать уже новый состав ЕК после июньских выборов в Европарламент.

О возможном развитии событий, в том числе для Приднестровья, которое зависит от газа, поставляемого «Газпромом», в беседе с ПолитНавигатором говорит директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Что происходит вокруг транзита? Украина засомневалась в том, стоит ли терять существенный доход от транспортировки газа?

Игорь Шорников: Есть европейские государства, которые не готовы жертвовать своими национальными интересами ради блокады России и эти государства в рамках ЕС находят рычаги для их защиты. Свою заинтересованность в поставках российских энергоресурсов уже обозначали Венгрия, Австрия и Словакия. Есть версия, что Словакия и Венгрия выступают против выделения Евросоюзом трехлетнего 50-миллиардного кредита для Украины, но в обмен на продление Киевом транспортировки российского газа и нефти после 2024 года могут стать более сговорчивыми по данному вопросу. Это, во-первых, а во-вторых, транзит энергоресурсов приносит значительные доходы Киеву, отказываться от которых он позволить себе не может, даже если очень хочет насолить Москве.

ПолитНавигатор: Говорилось о том, что Украина будет заключать контракт о транзите не с «Газпромом», а с европейскими компаниями. Словакия готова встроиться в такую схему. Устроит ли она «Газпром»?

Игорь Шорников: В последнее время возникает впечатление, что «Газпром» уже не настолько заинтересован в европейских потребителях как ранее. Компания теперь делает ставку на восточные рынки, а еще сконцентрировалась на работе для внутреннего потребителя. Но поставки газа в Европу – это скорее уже большая политика, а не рыночная экономика. Поэтому если отдельные страны ЕС хотят сотрудничать с Россией, наверное, такое стремление может быть поддержано, если России это будет нужно. Нам так представляется, что поставки через Украину России нужны в большей степени именно для обеспечения стабильности вокруг Приднестровья, а проблемы стран ЕС, даже обладающих адекватными национальными правительствами, – это для Москвы вопросы второго порядка.

ПолитНавигатор: Возможно, и Молдова как-то поучаствует в предлагаемой схеме? Как решение Киева может отразиться на отношениях Кишинева и Тирасполя?

Игорь Шорников: Если будет разработана схема поставок российского газа в Европу, Молдова, по идее, могла бы использовать аналогичный механизм без политических последствий для себя. Однако то, что может быть позволено Венгрии и Словакии, утверждающим свою субъектность в европейской политике, вовсе не означает, что будет позволено Молдове, которая должна строго выполнять общезападную повестку и забыть о своих национальных интересах.

Вопрос продолжения российских энергопоставок в Молдову, как нам представляется, зависит от скорости присоединения Кишинева к Третьему энергопакету ЕС, предполагающему, в частности, включение Молдовы в систему европейского электро- и газопотребления. Пока для Молдовы не будет хватать дорогих европейских энергоресурсов, она будет «вынуждена» пользоваться российскими дешевыми. А для этого важны не только объемы поставок, но и их логистика. На текущий момент Молдова не подключена к энергосистеме Румынии и, в случае прекращения газовых поставок в Приднестровье, на Молдавскую ГРЭС, она рискует остаться без электричества.

Поэтому вероятность прекращения транзита газа в Приднестровье с 2025 года, несмотря на изменение позиции Киева в отношении стран ЕС, пока сохраняется.