Трасс поклялась быть самым лучшим другом Украины и позвонить Зеленскому сразу после своей победы

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Новости Украины

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры этой страны Лиз Трасс заявила, что станет «самым большим другом» Украины, если выиграет борьбу должность, и добавила, что после своей победы немедленно позвонит главе киевского режима Владимиру Зеленском.

Об этом сообщает Reuters.

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Трасс, которая как министр иностранных дел отметилась резкой на грани приличий антироссийской риторикой, также заявила, что будет работать, чтобы предоставить Украине больше оружия.

«Как премьер-министр я буду крупнейшим другом Украины — следуя стопам Бориса Джонсона — и буду полностью отдана тому, чтобы Путин потерпел поражение в Украине и потерпел стратегическое поражение, и чтобы Россия была ограничена в будущем», — сказала она в заявлении.

Трасс является одним из лидеров в опросах среди членов Консервативной партии, которые окончательно решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после недель голосования 5 сентября. Ее основным конкурентом является министр финансов в кабинете Джонсона мультимиллионер Риши Сунак.

Также Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин держит остальной мир в заложниках, повышая цену на газ, и сказала, что позволить ему добиться успеха повлечет за собой «неописуемое горе» по всей Европе.

«Владимир Путин держит остальной мир в заложниках, повышая цену на газ. Это именно то, что он пытается сделать, и жизненно важно, чтобы мы оставались сильными перед лицом его ужасной агрессии. Если мы позволим ему добиться успеха, это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе», – цитирует Трасс The Guardian.

Интересно, что подобные заявления за гранью адекватности стали нормой для политического языка в Британии и в странах ЕС, и не воспринимаются, как нечто особенное, как было бы еше лет 20 назад.

Ранее ПолитНавигатор писал о том, что Зеленский боится, что новый премьер Британии будет поддерживать Киев меньше, чем Джонсон.