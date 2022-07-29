Трасс поклялась быть самым лучшим другом Украины и позвонить Зеленскому сразу после своей победы

29.07.2022  09:02 (Мск), Лондрн
Никита Еременко.  
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Великобритания, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры этой страны Лиз Трасс заявила, что станет «самым большим другом» Украины, если выиграет борьбу должность, и добавила, что после своей победы немедленно позвонит главе киевского режима Владимиру Зеленском.
Об этом сообщает Reuters.

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Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры этой страны Лиз Трасс заявила, что...

Трасс, которая как министр иностранных дел отметилась резкой на грани приличий антироссийской риторикой,  также заявила, что будет работать, чтобы предоставить Украине больше оружия.

«Как премьер-министр я буду крупнейшим другом Украины — следуя стопам Бориса Джонсона — и буду полностью отдана тому, чтобы Путин потерпел поражение в Украине и потерпел стратегическое поражение, и чтобы Россия была ограничена в будущем», — сказала она в заявлении.

Трасс является одним из лидеров в опросах среди членов Консервативной партии, которые окончательно решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после недель голосования 5 сентября. Ее основным конкурентом является министр финансов в кабинете Джонсона мультимиллионер Риши Сунак.

Также Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин держит остальной мир в заложниках, повышая цену на газ, и сказала, что позволить ему добиться успеха повлечет за собой «неописуемое горе» по всей Европе.

«Владимир Путин держит остальной мир в заложниках, повышая цену на газ. Это именно то, что он пытается сделать, и жизненно важно, чтобы мы оставались сильными перед лицом его ужасной агрессии. Если мы позволим ему добиться успеха, это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе», – цитирует Трасс The Guardian.

Интересно, что подобные заявления за гранью адекватности стали нормой для политического языка в Британии и в странах ЕС, и не воспринимаются, как нечто особенное, как было бы еше лет 20 назад.

Ранее ПолитНавигатор писал о том, что Зеленский боится, что новый премьер Британии будет поддерживать Киев меньше, чем Джонсон.

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