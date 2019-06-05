05.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Строительство, Транспорт
Просмотров:

Трасса «Таврида» запускает движение по всем полосам

Строители федеральной трассы «Таврида», которая свяжет сообщением Керчь и Севастополь в обход городов и крупных населенных пунктов, открыли для движения все четыре полосы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что, как сообщают «Вести Крым», это произошло на 14-километровом участке от Крымского моста до развязки на Багерово.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Движение по ней тоже открыто. По словам строителей, запуск движения по всем полосам позволит туристам комфортно въезжать в Крым», – говорится в сюжете.

Строители трассы предупреждают – реализация проекта все еще продолжается, потому водителям стоит обращать особое внимание на дорожную разметку, временные знаки и скоростной режим.

Напомним, трасса «Таврида» стала, пожалуй, самым аварийным участком крымских автодорог. Так, только с января по май этого года в ГИБДД зафиксировано более 60 случаев ДТП, унесших июни 19 человек. Чаще всего несчастные случаи происходили по вине водителей, выезжающих на встречную полосу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть