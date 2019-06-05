Трасса «Таврида» запускает движение по всем полосам

05.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Строители федеральной трассы «Таврида», которая свяжет сообщением Керчь и Севастополь в обход городов и крупных населенных пунктов, открыли для движения все четыре полосы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что, как сообщают «Вести Крым», это произошло на 14-километровом участке от Крымского моста до развязки на Багерово.

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«Движение по ней тоже открыто. По словам строителей, запуск движения по всем полосам позволит туристам комфортно въезжать в Крым», – говорится в сюжете.

Строители трассы предупреждают – реализация проекта все еще продолжается, потому водителям стоит обращать особое внимание на дорожную разметку, временные знаки и скоростной режим.

Напомним, трасса «Таврида» стала, пожалуй, самым аварийным участком крымских автодорог. Так, только с января по май этого года в ГИБДД зафиксировано более 60 случаев ДТП, унесших июни 19 человек. Чаще всего несчастные случаи происходили по вине водителей, выезжающих на встречную полосу.