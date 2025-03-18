«Тратит время»: Трамп может бесконечно долго ходить по кругу, предлагая своё перемирие – эксперт

Еще не сформировались условия, чтобы мир на Украине был прочным и устраивал обе стороны. Украина еще не считает себя проигравшей и не хочет подписывать капитуляцию, а Россия побеждает и не хочет останавливаться. К тому же, не факт, что различные украинские националистические бригады примут перемирие, на которое может согласиться официальный Киев.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трампу очень нужен успех, но условий-то для успеха нет. Вот даже вокруг Украины, потому что, ну, позиции-то сторон непримиримые. Украина до сих пор себя проигравшей не считает, а Россия на фоне выигранной войны не собирается просто так делать жесты доброй воли – вот этому они научились уже достаточно хорошо. Скорее, они могут даже с определенной долей цинизма требовать жестов доброй воли со стороны оппонента, ну, по причине «горе побежденному». И вот мы оказываемся в этой очень такой сложной ситуации. Повторюсь, мы оказались в ситуации, когда на самом деле перемирие невозможно. В теории был бы возможен мир, но к миру не готовы стороны, в этом большая проблема. К настоящему миру, который устранит эти причины конфликтов, стороны не готовы, это очень важно понимать», – отметил он.