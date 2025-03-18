«Тратит время»: Трамп может бесконечно долго ходить по кругу, предлагая своё перемирие – эксперт
Еще не сформировались условия, чтобы мир на Украине был прочным и устраивал обе стороны. Украина еще не считает себя проигравшей и не хочет подписывать капитуляцию, а Россия побеждает и не хочет останавливаться. К тому же, не факт, что различные украинские националистические бригады примут перемирие, на которое может согласиться официальный Киев.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трампу очень нужен успех, но условий-то для успеха нет. Вот даже вокруг Украины, потому что, ну, позиции-то сторон непримиримые. Украина до сих пор себя проигравшей не считает, а Россия на фоне выигранной войны не собирается просто так делать жесты доброй воли – вот этому они научились уже достаточно хорошо.
Скорее, они могут даже с определенной долей цинизма требовать жестов доброй воли со стороны оппонента, ну, по причине «горе побежденному». И вот мы оказываемся в этой очень такой сложной ситуации. Повторюсь, мы оказались в ситуации, когда на самом деле перемирие невозможно.
В теории был бы возможен мир, но к миру не готовы стороны, в этом большая проблема. К настоящему миру, который устранит эти причины конфликтов, стороны не готовы, это очень важно понимать», – отметил он.
«Но этот фактор субъектности Украины в срыве любого мира, он ключевой. Повторюсь, давайте прямо говорить, в Украине вы даже не можете гарантировать, если ряд бригад не примут перемирия на тех условиях, или тем более не примут мир на тех условиях, в которых он может быть подписан – это тоже козырь потенциальный Зеленского на переговорах.
Когда к нему приходит условно Трамп с пакетом: «Вот, я договорился с русскими, подписывай», он говорит: «Я это подписать не могу, меня на следующий день убьют. Сам иди, сам подписывай». И опять это крутится, и опять тратится время. И вот вы понимаете, как по этому кругу можно двигаться еще достаточно долго», – заключил Щелин.
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