Траур в Одессе: Украина продолжает убивать мирняк

У нас был случай такой в Одессе. В начале войны один «ватный» врач скорой помощи приехал на вызов в турбазу, где санатории были, наводненные наемниками. Били тогда по ним, но в результате черные мешки с фрагментами тел выносили из близлежащих жилых домов. И многие тогда от него отписались — предатель, мол, не понимает издержек войны. Людей пожалел, сволочь. Вот, собственно, и вся вина.

Но он не был предателем. Он просто приехал на вызов, а по итогу выносил трупы.

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Когда я пишу эту заметку, из-под завалов разрушенной многоэтажки тоже продолжают выносить трупы. Трое детей еще там, пишут. Восьмой труп сейчас достали. И, да, это страшно. И не перестанет быть страшно. Никогда.

Теперь по сути.

В ночь на 2 марта произошел налет ударных БЛА «Герань-2» на припортовую зону Одессы.

Итог — разрушенная многоэтажка в Одессе; восемь погибших, включая трехмесячного младенца и, по неподтвержденным данным, еще с десяток человек под завалами. Там пашут спасатели с собаками, до сих пор.

Пояснять что-то на тему «Российские военные не били по дому с младенцем» я не буду, думаю, нет смысла. Ибо и дураку понятно, что случившееся очень напоминает «героическую работу ПВО». Украинскую же пропаганду разрывает на тему «шахед или зенитная ракета», понятное дело, русская.

Впрочем, версии есть самые разные.

«Такие разрушения не могла нанести «Герань-2» ввиду отсутствия проникающего заряда и низкой скорости полета, из чего следует сделать вывод, что в дом влетел высокоскоростной объект с дальнейшей детонацией внутри, а ввиду отсутствия информации об использовании крылатых или баллистических ракет во время ночной атаки, следует сделать вывод, что жилой дом поражен ракетой украинского ПВО», — предполагает тг-канал «Донбасский партизан».

«Насчет ракеты ПВО пока подтвердить не можем, — писал в ночь трагедии паблик «Типичная Одесса», — но били из всех возможных пулеметов. Пулеметы к слову на некоторых домах и на крышах установлены. Не только катающиеся тарантайки. Число джипов с пулеметами увеличилось в разы за последнюю неделю в городе».

А наци-пропагандистский новостной портал «Думская», принадлежащий нардепу Гончаренко, так описывает случившееся:

«На видео прилета отчетливо слышен характерный звук двигателя «шахида» — тот самый, за который дроны этого типа прозвали «мопедами». При этом стрельба по нему не ведется: видимо, когда беспилотник достиг спального района, украинская ПВО временно прекратила огонь, чтобы обломки не упали на жилые дома. Звук нарастает, потом дрон явно переходит в пикирование и раздается взрыв. Вылетов зенитных ракет перед этим не было. Таким образом, это был именно прилет дрона — не падение его обломков, не зенитная ракета. «Шахид» подлетел к девятиэтажке и спикировал на нее».

А я просто хочу напомнить то, о чем писал еще летом. Обрушившаяся многоэтажка находится на проспекте Добровольского. Это поселок Котовского (так называется район города), расположенный на берегу моря, и именно в той части, которую так и не открыли для одесситов. Почему? Потому что там идет строительство морских военных баз НАТО, и надо быть наивными, чтобы не допускать мысли о неприкосновенности данных объектов. Кому как не украинской стороне знать об этом лучше всего.

Проживающие рядом люди — потенциальные смертники. Только приговорил их к смерти тот, кто строит по соседству военные базы.

А в Одессе объявили траур. Как всегда, половинчатый. Одна половина показушно скорбит под украинским флагом. Другая, как тот врач, посмевший заявить, что смерти мирняка — это страшно, скорбит без флагов. И нет, погибший младенец никакой, конечно, не бандеровец. И да, он не виноват, что родился на Украине.