Травля русскоязычных спортсменов Украины заставит их уехать в Россию

12.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нападки на членов украинской команды на Олимпиаде в Токио за то, что они говорят на русском языке или проявляют лояльность к другим участникам соревнований из РФ – вынудят спортсменов эмигрировать.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил народный депутат VI созыва, экс глава бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сегодня тенденция такая, что очень многих людей эта страна выбросила. (Это видно) даже по последнему скандалу со спортсменами, когда наши спортсмены в Японии на весь мир поднимают флаг Украины, а тут шавки на них начинают тявкать. Я вас уверяю, что завтра эти люди (уедут). Сколько украинцев получили золотые медали, защищая интересы сборной Израиля, России, Азербайджана и так далее? Завтра уедут эти спортсмены, они молодые, им создадут в России в 10 раз, в миллион раз лучшие условия. А потом они выигрывают Олимпиаду, они приедут, их встретят на Красной площади, им будет аплодировать вся страна, а не гавкать как последняя шавка за то, что они не так что-то сказали, не то что-то сделали. К сожалению, идёт политика вытравливание», – сказал Кирилл Куликов.

На Олимпиаде в Токио Украину представляли 157 спортсменов, большая часть из которых является русскоязычными.

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что эти спортсмены «ведут психологическую войну» против украинского общества.

«Они издеваются! Сколько сделано замечаний! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему», – написала Ницой у себя в Фейсбук.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей Украины на Олимпиаде во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык.

Кремень считает, что Украина участвует в нынешней Олимпиаде как страна, в которой идет война, «поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире».

По его словам, Олимпиада не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент, и «было бы справедливо», чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители национального Олимпийского комитета и официальных делегаций общались только на украинском языке.