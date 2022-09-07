«Требовали, требуем и будем требовать»: Кулеба ответил на нежелание США признать Россию «спонсором терроризма»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина будет продолжать требовать признать Россию «страной-спонсором терроризма» независимо от того, какую позицию в этом вопросе занимают Штаты.

Об этом в эфире пропагандистского национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на отказ США внести Россию в соответствующий список.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. И мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является», – заявил Кулеба.

Он отметил, что начиная с 24 февраля Украина уже неоднократно, и не только из США, проходила процесс, «когда сначала мы слышали «нет», но потом, в конце концов, нужное нам решение принималось. Это касалось и предоставления того или иного оружия и принятия тех или иных санкций. Поэтому я убежден, что работа с Америкой в ​​этом направлении будет продолжаться. И мы очень благодарны США за все, что они сделали, и продолжают делать для Украины. И здесь лидерство президента Байдена очевидно. Но в этом конкретном вопросе мы не отступим, и будем в дальнейшем настаивать на своем», – сказал Кулеба.

Напомним, Соединенные Штаты Америки окончательно отказались вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма. «Мы уже ввели строгие последствия, которые были бы наложены из-за признание России государством-спонсором терроризма», – отметили в Белом доме.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что такое предложение, по мнению руководства США, не является «эффективным».

«Внесение России в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия», – заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что это решение окончательное.

В США считают, что признание России «страной-спонсором терроризма» может побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис. Что же до нынешнего противостояния то в Вашингтоне уверены в своей способности справиться с РФ путем постепенного и возрастающего давления, без выхода на крайние уровни эскалации и с учетом слабости российских элит.