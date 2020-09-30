Требования МВФ к Украине становятся все более унизительными

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку погрязшая в коррупции Украина не отдаёт МВФ разворованные кредиты, западные «партнёры» начинают выдвигать непомерные требования.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший министр транспорта и связи, экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все удивляются, почему МВФ нам выписывает требования. Как показали плёнки Деркача, это не они выписывают, а мы стараемся угодить и быть удобными, не мы, а Порошенко.

Почему деньги дают со скрипом, но дают, навязав кабальные условия и внешнее вправление. Я могу тебе и твоей семье навязать какие-то условия? Нет, потому что ты не воруешь у меня, и ты у меня не на работе. МВФ финансовая организация, чиновники работают там и получают доход от полученной прибыли. Когда МВФ видит, что деньги разворовываются, а сегодня видно каждый доллар в любом банке по всему миру… Они видят, кто ворует, и видят, что нет источника возврата. Они говорят: «Какой им кредит? Нам бы прошлый забрать как-то». После этого начинаются требования: «Дайте нам железную дорогу и дайте наблюдательные советы», – сказал экс-министр.

Также политик подчеркнул, что со временем требования МВФ будут всё больше расти.

«Но почему дают деньги? Потому что есть такой термин в хеджировании – страхование, деление рисков. Появляются транснациональные корпорации или старший брат, и говорят: «Ладно, те что берут мерзавцы, но один вопрос: те что берут, хоть один пример, подписавший МВФ и растративший, сел?» За этим они обращаются к МВФ: «Мы вам восполним, но вручите им меморандум про то, что мы им бусы, а они нам лес кругляк». А завтра что, женщин?», – возмутился Червоненко.