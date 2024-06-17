Требования Путина становятся всё хуже и хуже – депутат Рады

С каждым отказом западных политиков от прекращения огня – выдвигаемые Москвой требования становятся всё хуже для Киева и Вашингтона.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условия Путина направлены на Запад, он говорит, что если вы украинскую сторону не посадите с нами за стол переговоров, то следующие условия, когда вы к этому созреете, будут еще хуже . Вот, что он дает понять», – сказал депутат.

Однако Шевченко подчеркнул, что Киев не согласится на перемирие и продолжит воевать в надежде хоть немного улучшить своё положение.

«Но насколько это реалистично, насколько получится, зависит только от ситуации на фронте. Вот маркер, который покажет, кто прав, кто не прав.

Потихоньку они нашу территорию откусывают. Каждый день потихоньку, потихоньку. Но взять Запорожье и Херсон у них не получится. Особенно Запорожье. Это связано с тем, что такая геология у нас. Кто был в Запорожье, знает, у нас холмистые местности. К Запорожью подойти там очень близко тоже сложно», – рассуждал Шевченко.