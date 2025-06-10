Требовавший выключить «московскую музыку» едва унес ноги под Киевом

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В Сети распространяется видео конфликта, который, как сообщается, произошел накануне в Броварах Киевской области.

Инцидент случился из-за того, что мужчина на велосипеде подкатил к компании, которая отдыхала у водоема и слушала музыку на русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агрессивная пьянь бросалась на Александра, пытались сломать ему велосипед, обкладывали матерными словами. Также это быдло откровенно угрожало мужчине и его сыну. В ситуацию позже вмешалась полиция и уже занималась любителями русского мира. Заявления написаны», – рассказал об инциденте в своём блоге украинский националист Андрей Смолий.

На видео при этом слышно, что одна из «нападавших» на «патриота» заявила, что ее отец погиб на войне, сражаясь за ВСУ.

Ранее, напомним, в Киевской области произошла похожая ситуация, в которой компания девушек слушала популярную в России песню «Матушка Земля», за что на них натравили украинских копов.