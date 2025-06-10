Требовавший выключить «московскую музыку» едва унес ноги под Киевом
В Сети распространяется видео конфликта, который, как сообщается, произошел накануне в Броварах Киевской области.
Инцидент случился из-за того, что мужчина на велосипеде подкатил к компании, которая отдыхала у водоема и слушала музыку на русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Агрессивная пьянь бросалась на Александра, пытались сломать ему велосипед, обкладывали матерными словами. Также это быдло откровенно угрожало мужчине и его сыну. В ситуацию позже вмешалась полиция и уже занималась любителями русского мира. Заявления написаны», – рассказал об инциденте в своём блоге украинский националист Андрей Смолий.
На видео при этом слышно, что одна из «нападавших» на «патриота» заявила, что ее отец погиб на войне, сражаясь за ВСУ.
Ранее, напомним, в Киевской области произошла похожая ситуация, в которой компания девушек слушала популярную в России песню «Матушка Земля», за что на них натравили украинских копов.
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