«Требуем милосердия» – российские либералы-безбожники умоляют не казнить нацистов «Азова»

10.08.2022  20:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Представители российской либеральной интеллигенции, среди которых режиссер Александр Сокуров и правозащитницы Ева Меркачева и Зоя Светова, обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвали его предложить властям ДНР ввести мораторий на смертную казнь.

Они разместили его как петицию на сайте Change.org и собрали за день 450 подписей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители российской либеральной интеллигенции, среди которых режиссер Александр Сокуров и правозащитницы Ева Меркачева и...

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«Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике. В милосердии сила нашего народа. Mы просим Вас о милосердии. Мы считаем необходимым отказ от смертной казни в Донецкой Народной Республике. Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику», – говорится в письме.

«А письмо Зеленскому с требованием прекратить убивать жителей ДНР они не написали. Потому что вши. Лобковые», – прокомментировала петицию журналист Юлия Витязева в своем ТГ-канале.

Первый трибунал по пленным в ДНР состоится до конца лета в Мариуполе.

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