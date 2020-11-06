Требуем полной зачистки территории! – у Тягнибока боятся ехать на выборы в Донбасс

06.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Местные выборы в ЛДНР по украинскому законодательству как одно из условий Минских соглашений можно проводить только после полной проверки всего населения и «деоккупации» территории украинскими войсками.

Об этом в эфире телеканала «NТА» заявил глава львовского отделения запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что первых, два пункта (плана Кравчука по минскому процессу – ред.) взаимосвязаны. Ликвидация вооруженных формирований в ОРДЛО (я так понимаю, что имеются в виду террористические организации ЛДНР) и проведение местных выборов на оккупированных территориях.

Я думаю, что те террористические организации планируют стать органами местной власти, и их просто хотят переименовать с террористических организаций в законные формирования. Для этого нужно провести местные выборы.

Давайте не будем придумывать какие-то суперновые планы. У нас есть оккупированная территория, проводить там выборы можно только после тотальной проверки всего населения, которое там есть», – заявил Мельничук под аплодисменты студии.

«Я уверен, что там есть много проукраински настроенных людей, но я также уверен, что там есть множество агентуры, там есть множество убийц и террористов, и сейчас давать им право формировать органы местного самоуправления, делать их депутатами, делать их представителями этих территорий и выставлять, что это, мол, проведено в соответствии с действующим законодательством Украины….

Вот, скажите, пожалуйста, мне – как? Всеукраинское объединение «Свобода» – вы представляете себе, мы выдвигаемся в Луганске, Донецке без процедуры – когда украинские войска туда заходят и проводят полную деоккупацию? Вы можете себе это представить? Это нонсенс!

Вы знаете, мы много говорили о реванше, но как это по-другому назвать, как не абсолютный реванш, как не попытки завернуть нам в разные упаковки капитуляцию?» – возмущался тягнибоковец.