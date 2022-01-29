Требуй невозможного: Власти Молдовы попытаются доказать, что «Газпром» им должен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тариф на природный газ для населения Молдовы увеличен задним числом с 1 января нынешнего года до 15,18 леев за кубометр, что местные эксперты еще недавно считали невозможным. Февральские прогнозы о понижении цены на российское топливо не оправдаются, а, значит, проблемы с его оплатой и угроза прекращения поставок в страну неизбежно повторятся.

«Пока стоимость газа по контракту не снизится ниже 420 долларов, так эта проблема и будет висеть. А они снизится через полгода, потому что формула ценообразования привязана к спотовому рынку с лагом в полгода. Темп роста цены для Молдавии – в ноябре было 450, сейчас 650 – достаточно большой. Такой же рост цены на споте был полгода назад. В апреле-мае цены на споте начнут снижаться, и через полгода осенью это отразится на ценах на газ для Молдавии. Откуда брать все это время деньги «Молдовагазу» абсолютно непонятно», – сказал в интервью youtube-каналу PolitWera ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Между тем, даже счета по старому тарифу смогли оплатить согласно опросу только 12% молдавских респондентов. Правительство выделило средства на компенсацию для граждан. Бывший премьер-министр страны Ион Кику уже назвал в соцсетях новые тарифы незаконными и призвал к их тотальному бойкоту.

Главврачам всех больниц разослали письменное требование не допускать, чтобы в палатах температура была выше 19 градусов, установить на кухнях электрические водонагреватели, но при этом экономить электричество за счет избавления от ламп накаливания и максимально использовать свет из окон. Так молдавское правительство хочет сэкономить 25% на счетах за отопление больниц. С призывом использовать меньше энергии обратилась к населению и президент Майя Санду.

Повышение стоимости топлива (а там не только газ, но и электричество, и бензин) повлекло скачок цен на все товары. Особенно ощутимо подорожал сахар.

Еще до увеличения тарифа в Молдове прошли первые протесты: в Огееве и гагаузском Чадыр-Лунги. Сегодня акцию в Кишиневе проводит «Гражданский конгресс». На протесты обещает вывести людей даже бывший союзник президента Санду Андрей Нэстасе.

Народный совет Гагаузии (самого пророссийского региона страны) принял решения добиваться права на заключение прямого договора с «Газпромом». Технически поставки газа только в Гагаузию возможны. Депутаты надеются, что у них лучше, чем у прозападного Кишинева, получится договориться о цене.

В ситуации нарастания социальной напряженности правительство страны решило затеять склоку с «Газпромом», раздуть русофобские настроения (в целом слабые), чтобы потом демонстративно разорвать контракт, считавшийся ранее выгодным для Молдовы, и не заплатить по счетам.

В СМИ было вброшено письмо, якобы полеченное от «Газпрома», в котором монополия выступает против проведения аудита предприятия «Молдовагаз», в котором у россиян 50%. Официально и публично «Газпром» ничего такого не заявлял. Более того, требование аудита есть в подписанном осенью контракте.

«Газпром» не высказывал позицию о том, что они отказываются или выступает против аудита», – заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Но волну гневных комментариев уже понесли по СМИ провластные депутаты и эксперты.

«Это логичный ответ «Газпрома», который не хочет давать четкую оценку того, как образовались эти долги», — заявил депутат ПДС Александр Трубка.

«Газпром» продолжает проводить политику гибридной войны. Можно предположить, что «Газпром» готовится к экономической войне с Республикой Молдова», – сказал в телеэфире бывший вице-спикер парламента Александру Слусарь.

А политолог Валерий Паша вообще считает, что аудит наверняка покажет: не Молдова должна России, а «Газпром» – «Молдовагазу». И тогда не Москва будет требовать деньги у Кишинева, а наоборот.

Очевидно, что «Газпром» высказывается не против аудита в принципе, ведь речь идет о подтверждении молдавского долга за прошлые годы (433 млн долларов), а против той формы аудита, которую предлагают кишиневские власти.

Прошлой зимой они собирались проверять «Молдовагаз» силами подконтрольной Счетной палаты, но сейчас объявили международный тендер на проведение аудита. Видимо, в нем прописаны такие условия, по которым победить сможет лишь тот исполнитель, который сможет превратить долг Молдовы в долг «Газпрома».

Если к маю власти не проведут аудит, существует риск расторжения контракта и прекращения поставок газа в Молдову. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну. Именно он подписывал в прошлом году контракт в «Газпромом» и тогда называл его выгодным. Сейчас Спыну сменил риторику. Он говорит, что «Газпром» – «не тот партнер, которому Кабмин Молдовы доверяет».

«Была предпринята попытка перевести долг Moldovagaz с коммерческого на государственный уровень. Даже для этих 700 миллионов долларов должна была быть договоренность между правительством Республики Молдова и «Газпромом» о том, что Исполнитель признает этот долг. Я сказал «нет», потому что это коммерческий долг, и он должен регулироваться на коммерческом уровне», — сказал Спыну.

Ему вторит его начальница – премьер-министр Наталья Гаврилица, которая назвала действия «Газпрома» «недружественными».

«Мы до последней минуты надеялись, что «Газпром» проявит больше уважения к той ситуации, в которой находится Республика Молдова. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», – заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Европа спешит на помощь Молдове. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ пообещал подкинуть мазута. А глава литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен пообещала предоставить свои «экспертные знания» и «помочь Молдове обеспечить энергетическую независимость».

«С такими учителями, как Литва, президент Молдавии в развитии отношений с Россией очень далеко пойдет», – иронизирует по этому поводу российский политолог Александр Носович в своем телеграм-канале.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что правительство должно подать в отставку.

«Уже понятно, что с российскими партнерами нынешняя власть ввиду своей некомпетентности не договорится, тем более что «западные партнеры по развитию», которые преследуют свои интересы, в этой ситуации просто не дадут им сесть за стол переговоров. В создавшихся условиях есть только два варианта: руководство страны должно либо покрыть за счёт государства рост тарифов для населения и экономических агентов (мы предлагали реальный механизм, как это сделать), либо подать в отставку и дать возможность другим разрешить этот кризис», – написал Додон.

В отставку правительство, конечно не уйдет, а, пользуясь возможности введенного ЧП, будет закупать «альтернативные» газ и электричество в Румынии и на Украине, безжалостно сжигая в этой бессмысленной топке огромные бюджетные средства. Об этом пишет лидер новой молдавской оппозиционной партии «Наши» Михаил Ахремцев.

«На фоне энергетического кризиса и обвинений в адрес России, руководство Молдовы – организует блокаду левобережья и ряд провокаций в адрес миротворческого контингента, расположенного на левом берегу Днестра. Почему, несмотря на растущее недовольство в обществе и тотальную ненависть, которую вызывают к себе PAS-овцы и Майя Санду, они, тем не менее, продолжают делать то что делают, не опасаясь последствий? Война спишет всё. Это нужно Майе Санду, чья роль изначально и заключалась именно в этом – сыграть роль расходного материала в грядущем геополитическом размене США и России. Большая игра начинается. Все ставки сделаны. Ставок больше нет», – написал Ахремцев.

Подтверждением этой версии служит то, что Санду отказалась дезавуировать свои скандальные заявления, сделанные в интервью румынскому телевидению. Напомним, что она обвинила Россию в развязывании войны на Днестре в 90е годы прошлого века.

«Диалог с Россией нужно вести, но следует помнить о событиях на Днестре», – сказала Санду уже в молдавском телеэфире.