Требуйте «Крабы»: Зеленский похвастал, что польский министр обороны привез на Украину новые САУ

13.07.2022  09:53 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 604
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Украина
Новости Украины

Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез на Украину САУ «Краб».

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего очередного видеообращения. По словам Зеленского польские САУ «накормят российских оккупантов огнем».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез на Украину САУ «Краб». Об этом заявил глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Он привез нам «Крабы» – те, которые мощно накормят нашего врага огнем. Конечно, ключевой темой наших переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество. Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Абсолютно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем», – похвастался Зеленский.

Напомним, вчера с визитом в Киеве был вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Совместно с Владимиром Зеленским он провел переговоры, где и сообщил о поставке новой партии САУ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть