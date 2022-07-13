Требуйте «Крабы»: Зеленский похвастал, что польский министр обороны привез на Украину новые САУ

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Новости Украины

Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез на Украину САУ «Краб».

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего очередного видеообращения. По словам Зеленского польские САУ «накормят российских оккупантов огнем».

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«Он привез нам «Крабы» – те, которые мощно накормят нашего врага огнем. Конечно, ключевой темой наших переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество. Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Абсолютно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем», – похвастался Зеленский.

Напомним, вчера с визитом в Киеве был вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Совместно с Владимиром Зеленским он провел переговоры, где и сообщил о поставке новой партии САУ.