«Требую молниеносной реакции СБУ»: Одесский депутат поздравил земляков вместе с Путиным
Депутат Белгородского райсовета Одесской области Виталий Градинар поздравил своих подписчиков на странице в социальной сети с Новым годом на фоне видеотрансляции новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.
«С Наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия!» – написал депутат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом публикация набрала свыше трёх десятков репостов и более 700 лайков, а комментарии все были праздничные и позитивные.
«В комментариях никто не указал на провокационный кадр с пропагандистского канала за спиной депутата», – возмутились авторы украинского портала «Обозреватель».
Впрочем, Градинар ограничил список людей, которые могут оставлять комментарии к этой публикации.
Данный факт возмутил одесского нациста Демьяна Ганула.
«Это переходит все границы! Этот негодяй выложил фото с поздравлением Путина. Да, вам не показалось, представитель власти на Украине и по совместительству любитель президента страны-агрессора, почему-то до сих пор не в тюрьме», – написал на своей странице Ганул.
Он призвал СБУ к «молниеносной реакции», поскольку, по его словам, здесь усматривается госизмена. При этом Ганул порекомендовал украинским спецслужбам поспешить, чтобы он и его подельники не оказались первыми, кто посетит депутата.
Также националист опубликовал телефонный номер Градинара и призвал каждого (1 января) звонить депутату и поздравлять его с днём рождения Степана Бандеры.
«Виталик – беги! Владимир Зеленский, Алексей Данилов, когда следующее заседание СНБО, этот фрукт стоит санкций?» – обратился Ганул к украинским властям.
Спасибо!
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