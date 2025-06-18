Отречение верхушки Киевской митрополии от Русской Церкви и заверения в лояльности бандеровскому режиму не помогут спасти УПЦ от окончательного разгрома.

Свидетельством тому является сегодняшнее выступление депутата-западенца Александра Аликсийчука в Верховной раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эти дни завершаются 10 месяцев, как президент Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине Русской Православной Церкви и ее филиалов. Мы пошли на уступки и много времени для того, чтобы УПЦ (МП), определились, на чьей они стороне в российско-украинской войне.

Я хочу напомнить овцам, которые заблудились, или волкам, которые надели овечьи шкуры, что в Стамбуле в течение последних двух месяцев проходили так называемые мирные переговоры. Так вот, требования, которые звучали о капитуляции, – одним из основных было отмена ограничений по УПЦ (МП).

У меня вопрос: почему, если эта Церковь является независимой, она фигурирует в требованиях агрессора?

Сегодня крайне важно вернуться к вопросу духовного очищения и духовной независимости Украины. Я обращаюсь к госслужбе по этнополитике относительно начала процедуры проверки всех аффилированных организаций… На это есть запрос общества.

Я обращаюсь к главе СБУ Малюку относительно проверки позорного факта о решении относительно предоставления бронирования работникам Корецкого монастыря, который имеет прямое подчинение Русской Православной Церкви и одному из палачей украинского народа Кириллу Гундяеву.

А владельцем монастыря является Священный синод Русской Православной Церкви.

Это позорное явление, наличие РПЦ в Украине до сих пор не исправлено, и я требую немедленно начать процедуру очистки.

Россия приходит туда, где нет украинского языка, украинской культуры, украинских названий и украинской Церкви. В Украине, которая ведет полномасштабную войну на выживание, нет мелочей, имеет значение каждое слово, которое должно стать оружием», – изрыгал проклятия западенец.