«Требую объяснений»: Признание «азовцев» террористами вызвало панику на Украине

02.08.2022  14:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Денацификация, Дзен, Нацизм, Россия, Украина
Новости Украины

Верховный суд России признал сегодня украинский неонацистский полк «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Это означает, что за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.

Верховный суд России признал сегодня украинский неонацистский полк «Азов» (его символика ранее признана экстремистской...

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Бывший боевик «Азова» Игорь Мосийчук озаботился тем, что это решение осложнит процессии обмена.

«Это повышает шансы того, что в России их отправят под суд по обвинению в «терроризме». В «ДНР» часть «азовцев» уже «судят». А кого-то даже успели «засудить» до казни. Требую пояснений всех должностных лиц, которые отдавали приказ «азовцам» сдаться в плен, всех, кто выступил гарантом, всех, кто врал с экрана телевизора, что наши военные будут в безопасности!», – написал Мосийчук в своем ТГ-канале.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев, который сейчас находится на Украине вместе с российскими войсками, напротив, приветствовал решение Верховного суда.

«Будем надеяться, что это остановит обмены. Террористы обмену и выдачи не подлежат. Судя по всему, если и были договорённости при сдаче «Азова» в плен в Мариуполе, то после удара по СИЗО в Еленовке, они обнулены», – написал Царев.

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