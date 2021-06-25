Требую считать себя равным! – «резкий» Зеленский поставил ультиматум Меркель и Макрону

25.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу «1+1», в котором потребовал от стран Запада предоставить Украине немедленную военную поддержку, а также считать её равной, а не государством «второго или третьего мира».

В начале интервью журналистка Наталья Мосийчук поинтересовалась у Зеленского, как он относится к словам Владимира Путина о том, что на недавней встрече с Джо Байденом тема Украины обсуждалась мельком, «мазком». Зеленский заверил, что американцы вряд ли согласились вернуть Киев в зону влияния Москвы.

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«Точно. Точно никто никому не передавал Украину. Я уверен. Они знают мое отношение. Знают США мое резкое отношение к этому», – объявил Зеленский.

«Мне как гражданке, «мазок» – это пощечина. А вам как президенту?» – уточнила свой вопрос Мосийчук.

«Россия показывает, что вопрос Украины не в повестке, когда говорят великие державы. Вот что этим сказали. Вопрос, что таких пощечин было очень много. Считаю, что ПДЧ – это не вопрос общения между Украиной и Россией. Это наше общение со странами альянса», – ответил Зеленский.

Затем перешел к рассуждениям о неправильной позиции просящего, которую заняла Украина по отношению к НАТО.

«В отношении членства в НАТО мы и сами в некоторых вещах виноваты. Потому что НАТО – это вопрос безопасности. А мы много лет используем это как политический вопрос. Изменения в Конституции, и «мы уже в НАТО», и «когда мы там будем». Мы давили и, мне кажется, давили раньше неправильно. Не конкретно. И много стран поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии – «хорошо, молодцы, еще немножко, еще пару реформ». А мы нуждаемся в поддержке сейчас. Сейчас у нас война. Нам нужны конкретные действия и от НАТО, и от США. Это важный месседж, который от нас получила от нас Америка. Точно», – сказал Зеленский.

Мосийчук заметила, что звучащие из Киева претензии могут негативно оценить в европейских столицах.

«Ваши оппоненты говорят, что вы можете рассориться со всеми, кто вас поддерживал. С Макроном, с Меркель, потому что вы достаточно резко высказались сейчас про положение вещей», – сказала она.

«Мне кажется, что я высказываюсь как равный им президент или представитель равной страны тем странам, про которые вы сказали сейчас. Мне кажется, что отношение любой страны к Украине как стране второго, третьего и какого-то другого мира – несправедливо. Мы сами зашли в эту парадигму, повторюсь. Я считаю, что резкостью, а она правдива, это не игра какая-то, мы возвращаем субьектность нашей страны», – объявил Зеленский.