«Трэш и кошмар»: Зеленский, ублажая террориста, открыл «ящик Пандоры» – комментаторы

21.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Захвативший заложников в Луцке Максим Кривош, переговорив с президентом Украины, отпустил трех человек.

Об этом сообщает местный паблик «Лучане», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До этого Кривош согласился принять воду и продукты для пассажиров автобуса. Пакеты ему передал заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Террорист отпустил пожилую женщину, беременную и подростка. В свою очередь, президент Зеленский выполнил требование Кривоша и опубликовал видеозапись, где рекомендует всем смотреть фильм «Земляне» 2005-го года.

Немногим ранее, в беседе с журналистами телеканала НТА, Кривош заявил, что не выдвигает новых требований и продолжает ждать, пока его условия будут выполнены.

«Я все уже написал в принципе. Вы читали написанное? К написанному мне добавить нечего. Все требования выполняются – я выпускаю людей, все очень просто», – заявил Кривош.

Он также подчеркнул, что если бы журналисты захотели, он разрешил бы им подойти ближе к автобусу и тогда ситуация, по его мнению, разрешилась бы быстрее: «Чем больше бы их тут было с самого начала, чем больше было бы камер, тем быстрее бы они выполняли требования, которые в принципе являются справедливыми. Я так считаю, это моя позиция».

Кривош также сообщил, что заложники находятся в плохом состоянии и среди них есть раненый».

Напомним, ранее Кривош потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях заявления о том, что именно они – террористы в законе. Зеленский также должен был порекомендовать к просмотру фильм «Земляне».

Тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на требования террориста, является позором для главы государства. Так освобождение заложников прокомментировал одесский журналист Юрий Ткачев и подчеркнул, что переговоры с республиками Донбасса срываются, очевидно, потому, что в ЛДНР не захватывают заложников.

«Зеленский выполнил требования захватившего автобус террориста. Это трэш, позор и кошмар. Зато теперь понятно, почему переговоры с Донбассом не идут. Там никто не захватывал заложников. Украина не ведёт переговоров с террористами. Именно поэтому не может быть никаких переговоров с ДНР и ЛНР. Что не помешало Зеленскому провести личные переговоры с террористом, захватившим автобус в Луцке. И в итоге договорились об освобождении части заложников. То есть, с террористами вести переговоры можно. А с ДНР и ЛНР нельзя. Ага» – возмущен блогер.

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева назвала переговоры Зеленского с Кривошем открывшимся «ящиком Пандоры».

«Это, конечно, невероятно. А также не забывайте, чтобы полностью удовлетворить террориста из Луцка (выполнить все его требования) – украинские элиты должны написать в своих аккаунтах, что они сами являются «террористами в законе». Ящик Пандоры открыт, прости господи», – написала Скабеева в своем блоге.