Трэвел-блогер: В Европе хорошо относятся к русским и очень плохо – к американцам

В Европе на бытовом уровне продолжают хорошо относиться к русским, и очень плохо – к американцам.

Об этом на телеканале «Крым 24» сообщил видеоблогер и путешественник Михаил Касперов, который проделал путь из Канады в Крым длиной почти в один месяц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать с точки зрения путешественника, который проехал почти через всю Европу. Естественно, я сталкивался с людьми по мере продвижения – это гостиницы, заправки, кафетерии. Люди интересуются, ведь мотоцикл имеет канадские номера, и два герба – российский и канадский на бензобаке спереди, на самом видном месте. И я могу сказать, что американцев как не любили в Европе, я говорю о простом народе, с которым я общался, – так ещё больше не любят сегодня. Как относятся к русским? Честно скажу – я ни от кого не скрывал, откуда я еду, куда я еду и зачем я еду. Всем говорил чётко, что я русский, я еду в Россию, и я еду навсегда, возвращаюсь домой. Только тёплые отношения, только дружеские рукопожатия. Я чувствовал уважение людей ко мне. Что касается той же Греции, где стоят американские базы, то может быть, где-то они и есть, но я не встретил ни одного грека, который бы сказал, что американцы нас охраняют. Ни одного такого по пути не встретил», – подчеркнул блогер.

Он рассказал, что напряженный момент возник в Турции, но и здесь все разрешилось благополучно.

«Когда я проезжал через Турцию, было напряжённое состояние. Потому что я не был уверен, как турки, простой народ, относится к русским и украинцам тоже. Потихоньку начало всё проявляться буквально на первой заправке. Я решил остановиться и выпить чай. Остановился, на меня подозрительно посмотрели, потом подошёл заправщик, и что-то говорит своему шефу. Тот спрашивает: у тебя непонятные номера, ты из какой страны? Я говорю: я из Канады, я возвращаюсь в Россию. Они моментально поменялись в лице, они даже чаем меня бесплатно угостили. Я спросил, почему такое отношение сразу было? Говорят, что здесь много украинцев», – отметил Касперов.

Он уточнил, что негативное отношение к украинцам сформировалось из-за того, что те считают весь мир им обязанным.

«Если они всю жизнь чувствовали себя рабами, чувствовали себя нищими, заглядывая туда за кордон и нацеливаясь на эту жизнь, то их, конечно же, использовали, наобещав «золотые горы». И они за эти «золотые горы» ухватились как за бороду господа Бога. И с моей точки зрения, дальше будет очень больно падать», – заключил блогер.