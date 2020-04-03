Тренер Хабиба назвал Белоруссию одним из лучших вариантов для боя с Фергюсоном

03.04.2020, Москва, Елена Острякова

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал Белоруссию возможным местом проведения боя с Тони Фергюсоном.

Об этом сообщает Sports.ru, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главе Беларуси – Лукашенко – огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», – заявил Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон анонсирован на 18 апреля, но до сих пор нет объявления места поединка.

Белоруссия – единственная страна Европы не запретившая спортивные мероприятия из-за коронавируса – получает в этой связи много интересных предложений.

Так, оставшиеся матчи второй части чемпионата Украины по футболу могут пройти на трех белорусских полях.

В связи с дефицитом спортивного контента право транслировать белорусский чемпионат по футболу приобрели 11 стран: Россия, Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.

Между тем объединения футбольных фанатов начали кампанию против посещения домашних и выездных матчей. С таким призывом в соцсетях выступили болельщики гродненского «Немана» и солегорского «Шахтера». Позже к ним присоединились фанаты из Минска, Витебска и Слуцка. Поскольку многие объявления написаны на редкоупотребляемом белорусском языке, можно предположить, что кампания координируется националистический белорусской оппозицией.