Тренеры по выживанию учат украинцев собирать тревожный чемоданчик за 1500 у.е.

Новости Украины

«Ну, нельзя же так гнать!», — думаешь каждый раз при просмотре украинских новостей. Но раз за разом выходит, что можно.

Редакция «самых честных» украинских новостей ТСН составила инструкцию по сбору тревожного чемоданчика. Если представить, что в качестве терапии больным на дурке дали бы аналогичное задание, то они укомплектовали бы поклажу как раз теми вещами, которые пропагандисты упоминают на полном серьезе. Правда, ежели лечение протекает успешно, то, возможно, и нет…

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«На фоне угрозы вторжения России в Украину тревожный чемодан должен быть собран на случай внезапной эвакуации», — предупредили журналисты и буднично заметили, что «удобнее сложить вещи первой необходимости в легкий 100-литровый рюкзак», содержимое которого обойдется гражданину в… 45 тысяч гривен. 1500 у.е. примерно. Откуда у украинцев такие деньги? Нет, не так — хоть какие-то деньги. У украинцев. Откуда?

А консультировал телевизионщиков в столь важном вопросе инструктор по выживанию Сергей Вишневский, автор тренинга «Антистресс января 2022». Только, что спровоцировало сам стресс — параноидальное ожидание «агрессора» или температура в квартирах, приближенная к уличной, помноженная на счета за отопление, равные месячной зарплате, эксперт не уточнил.

Итак, содержимое. Помимо предметов гигиены, лекарств, целого склада гаджетов, газового баллона, титановой плиты (уже смешно?) и прочих признаков цивилизации, в списке присутствует и ряд ритуальных предметов. А именно: бахилы, флаг Украины, огниво, нож «Чугайстер» (так зовется карпатских лесной дух) и комплект «Характерник» (колдун, ведун), в который входят мачете, лопата, пила и что-то еще, что не уточняется. Может травы, заячий помет тощо. В это трудно поверить, поэтому скриншоты прилагаются.

Можно предположить, что с таким набором гражданам только и останется, что скитаться в географических пределах Украины. Ибо, если допустить, что они метнутся к границе, то, встретив их в таком виде, иностранные пограничники моментально вызовут специализированную медицинскую бригаду. И тут трудно уже будет сказать, по каким именно признакам, ведь и флаг, и титановая плита, и мачете хороши одинаково. Бахилы уже даже так — кордебалет.

А вот другой эксперт по собиранию «тривожної валізи» — ветеран АТО Александр Голопотелюк, сразу видно, нацелен эвакуироваться с концами. Его советы, которыми с удовольствием поделился телеканал депутата с пониженной социальной ответственностью Алексея Гончаренко «Думская ТВ», куда как скромнее. «Воин света» предлагает взять с собою деньги, воду и активированный уголь. Однако уточняет: «Если есть банковские карты, номинированные иностранными банками, то это хорошо». Понятно, что у ветеранов АТО, в отличие от не разделяющих их позицию граждан, такие карты есть.

И вот смотришь на все это, и об одном хочется спросить — а почему самое главное-то не взяли? Для своего уровня — грызунок, симпл димпл, книжку-раскраску, счетные палочки? Учтем еще, что у самых активных «отражателей российской агрессии» вместо развивающих игрушек настоящее оружие…

И все-таки из двух вариантов тревожного чемодана побеждает первый. Потому что в нем есть мыло и веревка.