Новости Украины

Очень многие украинские беженцы за четырёхмесячный срок пребывания на льготных правах в странах ЕС так и не проявили желания изучать местные языки или устраиваться на работу.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«С украинскими беженцами обстоят дела так себе. Их, как известно, в странах ЕС до сих пор принимали с распростертыми объятиями. Не только впускали на территорию, но и селили, причем не только в какие-то гостиницы, но и подселяли к местным жителям.

Вот, настал июль, за ним грядет август, в Европе отпускной сезон. Многие жители, у которых живут украинские беженцы (я даже не беру экстремальные случаи, когда европейцы не знают, как от них избавиться), но даже если у них все нормально во взаимоотношениях, то, уезжая в отпуск к теплым морям, жители стран ЕС очень не хотят оставлять у себя дома одних без присмотра этих украинских беженцев», – заявил Чижов

«Это такой характерный срез, отражающий растущую тенденцию усталости от настырных наших бывших соотечественников, которым в некоторых странах давали 4-х месячный срок, платили какие-то деньги, ожидая, что они за это время или вернутся на Украину, или найдут работу, будут зарабатывать и перестанут висеть на шее у местных бюджетов. Во многих местах этого не произошло. Конечно, деньги небольшие, но благополучно, проживая в Европе, украинские беженцы желания изучать местные языки, идти работать, особо не проявили. Поэтому эти социальные трения пока что идут по нарастающей», – добавил постпред.