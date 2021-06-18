Трепещите, вороженьки: Украина представила беспилотное картонное чудище

18.06.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

15 июня в киевском Международном выставочном центре стартовала выставка «Оружие и безопасность – 2021», в рамках которой посетителей принимают салоны «Авиасвит-XXI», Expert Security и «Технологии защиты/ПожТех».

По заявлению организаторов, в мероприятии принимают участие компании из 35 государств. Как стало известно, свои разработки и презентации выставили 332 предприятия, в том числе 35 зарубежных из 13 стран, включая польские оружейные, бразильскую группу авиастроительных компаний «Эмбраер» и гвоздь программы – американский военно-промышленный гигант – корпорация «Локхид-Мартин».

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Организатором выступил концерн «Укроборонпром» при содействии ряда министерств и ведомств, среди которых указаны МИД, Минобороны, МВД, СБУ, Минэкономики, Минобрнауки и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины.

Среди заявленных целей и задач выставки не только привлечение инвестиций, показ товара лицом и заключение контракта, но и желание поделиться военными разработками «государства, которое воюет», а также отчаянный поиск иностранных партнёров, что могли бы «присоединиться к глубокой модернизации производственных мощностей предприятий ОПК Украины».

Посетивший выставку министр обороны Украины Андрей Таран придал мероприятию оттенок дешёвого балагана очередным обещанием вступления Украины в НАТО на фоне чёткого озвученного отказа Байдена и заявлением, что предлагаемые украинским ОПК образцы вооружения «максимально приближены к стандартам альянса».

Несмотря на высоко задранную планку, участие парочки именитых гостей и мощнейшую медийную накачку, выставка выглядела глубоко провинциальной. Уже на следующий день после открытия посетители глумливо сравнили «Оружие и безопасность – 2021» с торговыми рядами «Охота и рыбалка».

И в самом деле, как ни старалась съёмочная бригада портала «Милитарный» показать шик и лоск отдельных павильонов, в видеоряд упорно лезли массивы убогих ларьков, предлагавших посетителям приобрести некие нанотряпки для чистки оружейных стволов.

Американцы из «Локхид-Мартин» приехали соблазнять Минобороны Украины своими истребителями. По-видимому, низкий уровень выставки «Оборона и безопасность – 2021» заставил их сэкономить и привезти в Киев только настольный макет F-16.

Скорее всего, присутствие «Локхид-Мартин» в Киеве объясняется желанием перебить ведущиеся переговоры о замене советских МиГ-29 ВВС Украины французскими истребителями Dassault Rafale или шведскими Saab JAS-39E/F Gripen NG. Последнее, впрочем, маловероятно, а вот французы подсунули воинственным укропам аппетитную морковку в виде 85% кредита от $7,5 контракта, что говорит о серьёзности намерений.

Правда, заявления командующего ВСУ Сергея Дроздова, раскатавшего губищи на истребители пятого поколения F-35, способны превратить любые планы в трэш и угар.

Интересно, что бразильский «Эмбраер» сватал укропам лёгкий винтовой штурмовик A-29 Super Tucano, не имеющий боевой ценности против серьёзного противника, зато активно применяемый в локальных конфликтах против партизан и повстанцев, что как бы намекает. Сам факт, что бразильцы привезли на выставку «супертукан» в форме видеопрезентации, должен был сильно огорчить организаторов и потенциальных партнёров – хотят контрактов, но не уважают.

Украинская часть мероприятия могла произвести впечатление разве что на самых непритязательных и слабо информированных посетителей. Фиговым листочком красивых муляжей и макетов организаторы и участники пытались прикрыть срам в сотый раз перекрашенными и обряженными в новые рюшечки образцами старой техники, либо мертворожденными детищами. Это если говорить о больших и дорогих вооружениях.

Без новых самолётов двигатели ПО «Мотор-Сич» выглядели сиротливо, а выставленные макеты унифицированных зенитных ракет «Коралл» КБ «Луч» и проекта ЗРК «Кильчень» КБ «Южное», заявленных конкурентом российских систем «Тор-М2», привлекали непонятно чьё внимание, ибо, по данным украинских же СМИ, финансирование их разработки Минобороны Украины прекращено.

Мимо надраенного до блеска позорного ББМ «Дозор» публика и потенциальные заказчики проходили равнодушно, хотя разработчики и снабдили это недоразумение на колёсах двигателем польского производства. Уж больно кислая у изделия репутация.

Представленный на выставке комплекс РЭБ «Прометей-МФ5» внезапно был установлен на колёсную базу КАМАЗ. Несмотря на явную «зраду», удивляться особо не приходится. Судя по отчётам последних лет, открытое в 2018 году в киевском суде дело о банкротстве объединения «АвтоКРАЗ» и российские санкции практически добили и без того дышавший на ладан старейший автозавод Украины, а обещания помочь госзаказами, данные Зелей во время визита на предприятие в 2020 году, так и остались обещаниями.

Заметно, что волшебная модернизация вертолётов Ми-2 продолжает будоражить украинское военное и конструкторское воображение. Из давно устаревшего образца учебного вертолёта для советского ДОСААФ незалежная мысль пытается вылепить ударный вертолёт Ми-2МСБ, каковые потуги легли в основу «украинской вертолётной программы».

На выставке представлен один образец подобного «ударного вертолёта», хотя специалисты, за исключением упоротых шароварных деятелей, прекрасно понимают, что маниакальная накачка анаболиками дряхлого старичка для лиги ММА лежит где-то в области извращений.

С другой стороны, на что-то более крутое денег нет и не предвидится, а построить даже отдалённо напоминающее современный боевой вертолёт Украина просто не в состоянии, особенно если вспомнить, что в Киевском политехе за ненадобностью ликвидирована профильная кафедра, и кадры, по сути, брать неоткуда. Вот и приходится вместо горничной грешить за сараем с дворником.

Из наработок «державы, которая воюет» можно упомянуть мобильный миномётный комплекс на базе ББМ «Варта», а также подкрашенную ради выставки «гордость украинского оборонпрома» – выполненный в духе западного танкостроения Т-84БМ «Оплот».

После провальных контрактов на поставку 49 «оплотов» для армии Таиланда и партии БТР-4 для Ирака и Нигерии предложение заключить контракт на покупку украинской бронетехники может вызвать разве что оторопь, ибо «аграрная сверхдержава» Порошенко – Зеленского окончательно добила всё живое, что кое-как шевелилось в танковой и авиакосмических отраслях при «папэрэдныках».

Обсуждать мелочёвку, вроде бронежилетов от артели инвалидов и проекта украинского универсального крупнокалиберного пулемёта, не имеет особого смысла. Как правило, это либо низкосортные поделки под «мировые стандарты», либо очередные прожекты, погибающие на стадии эмбриона. «Уникальный» украинский вездеход «Nomad» на поверку оказался почти точной копией популярного в мире любителей езды по грязи российского вездехода «Шерп».

А вот что действительно бросалось в глаза, так это увлечение украинскими оружейниками новомодной темой беспилотников. На выставке их было представлено аж пять моделей под разные задачи, что говорит о неизгладимом впечатлении от применения турецких «байрактаров» в Нагорном Карабахе.

Чем же порадовали посетителей украинские дроноделы?

Компания «Укрджет» выступила сразу с двумя моделями беспилотников – «Злива» и UJ-22 Airborne. Нищету этих дронов с головой выдавало вооружение: к бомбовым подвескам UJ-22 цепляются мины для 82 мм миномёта, а боевая часть дрона-камикадзе «Злива» выполнена из гранаты РПГ-7.

Такое чувство, что организатором украинской военно-технической выставки выступил «творческий коллектив» подвального КБ запрещенного террористического движения ИГИЛ. Подобные изделия марки «колгосп» соответствуют их уровню. Это зашквар, шановное панство.

Дроны «Укрджет» в связке с подвернувшимися под руку боеприпасами представляют собой типичные суррогаты и могут представлять интерес для узкой и малопривлекательной ниши беднейших стран мира и повстанческих группировок. И не как товар, а как образец для изучения и копирования.

Впрочем, давно не секрет, что ВСУ испытывают острейший дефицит боевого обеспечения, что заставляет сельские кузницы под вывеской КБ плодить «шушпанцеры», перелицовывать на новый лад советскую стрелковку с артиллерией и сбрасывать ручные гранаты с дронов на головы народной милиции и мирных жителей ЛДНР.

Прочие достижения беспилотной мысли были представлены малым разведывательным дроном «Лелека-100», активно применяемым боевыми украми в зоне «АТО». Судя по презентации, разработчики БПЛА сделали из скромного разведчика изделие «брюки превращаются» в квадрокоптер или усиленный вариант по грузоподъёмности, дальности и времени полёта.

Ещё один лёгкий беспилотник PD-2 был допилен под некие «новые возможности», а ударный беспилотник RZ 500 выполнен по вертолётной схеме.

Но это всё зола, ботва и перхоть по сравнению с амбициозным проектом большого ударного беспилотника ACE ONE, выставленным на всеобщее обозрение под крышей экспозиции. Муляж беспилотника вкупе с заявлениями разработчиков вызвали немало шума не только в украинских СМИ.

Главный конструктор и руководитель проекта Александр Лось поведал, что беспилотник имеет конструкцию «летающее крыло» и в нём заложена масса инноваций. Разработкой двигателя занимались ГП «Ивченко-Прогресс» в кооперации с «Мотор Сич», а производством планера – ООО «Гидробест».

Авторы сего сногсшибательного проекта заявляют, будто ACE ONE выполнен по новейшей технологии Stealth и малозаметен на радарах, благодаря чему его крайне сложно засечь средствами обнаружения противника. БПЛА имеет максимальную высоту полёта 13700 метров, весит 7,5 тонн. Его длина составляет 11 метров, а ширина – 8,5 метров. Скорость ударного дрона приближена к сверхзвуковой – 1000 км/ч. Летательные аппараты такого класса могут незаметно появиться в тылу противника, уничтожить цель, а затем исчезнуть без следа.

Помимо вышеупомянутых чудес, перспективным супер-беспилотником управляет невероятно продвинутая система искусственного интеллекта. Если, к примеру, вражеский БПЛА нарушит воздушную границу Украины, технологически опережающий его на два корпуса ACE ONE найдёт вражину, настигнет и уничтожит.

А чтобы почтеннейшая публика прониклась трепетным доверием к характеристикам ACE ONE, авторами проекта был показан невысокого качества компьютерный мультик, в котором украинский чудо-беспилотник последовательно уничтожал ракетой «воздух-воздух» вражеский дрон, напоминающий российский «Ланцет», ракетой «воздух-земля» – танк Т-90 и в финале накрывал бомбами опорный пункт противника.

Ещё одним «доказательством» разработки стал показ муляжа ACE ONE из фанеры, обтянутой чем-то вроде ПВХ плёнки, выставленного на всеобщее обозрение в большом павильоне экспозиции.

По словам руководителя проекта, беспилотники типа ACE ONE могут атаковать противника роем, и цена которого колеблется на отметке $12 – $13 млн.

Пан Лось обещает поделиться летающим терминатором не только с союзниками Украины, но и с «любым неавторитарным государством».

Обоснованное подозрение, что ACE ONE – всего лишь пиар-ход «Укроборонпрома» – вызывают несколько моментов. Заявлено, что в его разработках задействовано всего 25 специалистов из украинской авиакосмической отрасли, что крайне мало для работы над столь масштабным проектом. Рабочего прототипа ударного дрона нет, но его обещают выкатить во плоти через 30 месяцев. А заявление, будто опытно-конструкторские исследования финансировалось из кармана разработчиков, вызвало желание подыграть пану Лосю на баяне.

Украинские СМИ устроили широкую пиар-кампанию «перспективному ударному беспилотнику» с криками «такого нет ни у кого в мире», и в этой части с ними сложно не согласиться: ударных дронов подобного уровня за мелкий прайс нет вообще ни у кого в мире, включая Украину.

Правда, характеристики и внешний вид ACE ONE подозрительно напоминают параметры российского «Охотника», но разница в том, что «Охотник» не просто воплощен в металле и композитах, но и проводит испытательные полёты, тогда как украинское «чудо-оружие», легко разминающее врагов ракетами и бомбами, существует только на видео и в форме фанерного чучела.

Подводя итог, хочется сказать следующее: падение научного и производственного потенциала Украины за последние 7 лет гораздо глубже, чем ожидалось. «Аграрная сверхдержава» способна производить всего лишь отдельные экземпляры высокотехнологичного оборудования, кое-как перелицовывать советское вооружение и плодить дешёвые суррогаты.

Чтобы скрыть этот позорный факт, «Укроборонпром» при поддержке других министерств и ведомств устраивает «международные шоу» с запуском мыльных пузырей.

Ещё более значимый факт: на рынке оружейных систем Украина перешла из разряда производителей и продавцов в разряд покупателей и даже просителей. Зеленский, например, пеняет Германии, что та не оказывает «европейской державе» военной помощи. Посол Украины в Германии Мельник вторит шефу. Вышедший из тени замминистра МВД Антон Геращенко обречённо плямкает, что военной помощи от партнёров и союзников ждать не приходится – вся надежда на собственные силы.

Если одинокий контракт на ремонт и модернизацию некогда проданного Пакистану транспортного самолёта вызывает приступ эйфории у обозревателей выставки, то на собственные силы надеяться определённо не стоит.

Что поделать, это плата за идиотское решение разорвать военно-техническое сотрудничество с Россией и нечистую игру с Китаем по указке «Вашингтонского обкома». Если не считать отдельных крупных контрактов с иностранными заказчиками, именно Россия и Китай были главными потребителями продукции украинского ОПК.

В принципе, западные друзья и партнёры украинского режима готовы помочь «молодой европейской демократии» оружием, деньгами и технологиями, но всё портит отвратительная репутация государства Украина, продажность и коррумпированность её чиновников, обожающих толкать «налево» союзническую помощь.

Организатор выставки, концерн «Укроборонпром» недаром считается главным рассадником коррупционеров, за что носит неофициальное погоняло «Свиноборонпром». Руководство Украины давно вынашивает планы переименовать контору, выставить на мороз всех её чиновников и зачистить документацию, но как это может быть реализовано не на словах, а на деле, совершенно неясно. «Свиноборонпром» – плоть от плоти украинского режима, а посему, лечение или ампутация его от полностью поражённого гангреной тела лишена всякого смысла, как лишена смысла «опора на собственные силы», проповедуемая Геращенко.