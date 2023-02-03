Трещина между Анкарой и Вашингтоном только увеличивается и скоро станет непреодолимой

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В Турции разгорается скандал с отказом американцев предоставлять обещанные военные самолёты, а президент Эрдоган вновь поговаривает в преддверие всеобщих майских выборов о закупке вооружений в России и других странах. На этом фоне обострилось и противостояние Анкары с союзниками по вопросу вступления Швеции в НАТО.

Камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном стали поставки F-16, которые преднамеренно срываются несмотря на то, что за них были выплачены немалые средства. Об этом застарелом конфликте вновь заявил в конце прошлой недели Эрдоган.

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«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены», — приводит слова турецкого лидера агентство Анадолу.

Эта история длится уже с 2019-го после того, как реагируя на покупку Турцией системы противовоздушной обороны С-400 у России, США вывели Турцию из программы производства истребителей F-35 и приостановили продажу Анкаре современных самолетов F-16.

На первом этапе Турция хотела приобрести 40 модернизированных истребителей F-16 и еще обновленные электронные комплекты для модернизации тех, что уже имеются на вооружении ВВС. И Анкара уже заплатила США 1,4 миллиарда долларов за покупку истребителей F-35. В целом же с учётом закупки боеприпасов и запасных частей для нового самолета и для обновления прежнего парка обошлось бы Турции в более чем в 10 миллиардов долларов.

Но Вашингтон помимо отказа в передаче истребителей пошёл еще дальше и по данным издания Shiftdelete.net 27 декабря прошлого года потребовал от турецкого руководства в качестве издёвки еще и дополнительную плату за то, что предназначенные для отправки в Анатолию 6 F-35, так долго хранились в ангарах, принадлежащих ВВС США.

«Другими словами, американские чиновники сказали, что за хранение самолетов, которые были изначально предназначены Турции, но затем конфискованы, должна взиматься еще и плата за парковку. В ответ Турция потребовала возврата $1,4 млрд, уплаченных за проект (что также может стать продажей и модернизацией F-16), а также компенсации турецким компаниям, которые внезапно были исключены из проекта и понесли убытки», – возмущаются журналисты, пораженные такой наглостью янки.

То есть речь касается на самом деле не только о закупке истребителей, а о потере огромных прибылей уже со стороны турецкой ВПК. Например, Турция производила множество деталей истребителей F-35, от деталей среднего фюзеляжа до сенсорных экранов в кабине пилота.

Конечно, после исключения из программы детали больше не поставляются от этих компаний.

Более того, по данным издания Аvia.pro американская компания Lockheed Martin в конце января этого года перенесла производство центрального отделения F-35 из Турции в Германию. И теперь концерны ФРГ впервые намерены принять участие в производстве этого истребителя нового поколения.

«Немецкие компании рассчитывают получить большой доход от этого производства, которое «освободила» Турция. Доход Турции от производства компонентов для F-35 составлял около 12 миллиардов долларов», – указывает издание.

Анкаре дали пощёчину не только в связи с тем, что оказывается помощь Греции в приобретении современных F-35 и происходит перенос производства в ФРГ, но и тем, что тайно американская администрация готовится передать истребители F-16 на Украину, которые по идее должны были отправиться в Анатолию. То есть потребности перевооружения турецкого воздушного флота были обойдены дважды.

Так, например, журнал «Politico» пишет, что американские официальные лица тихо оказывают давление на Пентагон, чтобы он дал добро на отправку на Украину истребителей F-16. И хотя на днях Джо Байден ответил на вопрос журналиста о возможной поставке этих самолётов «незалежной» категорически нет, это никого в Анкаре не успокоило.

В окружении Эрдогана и в правящем классе Турции это прекрасно видят и явно не в восторге от подобных дискриминационных действий главного своего заклятого союзника.

Таким образом, как и Иран, турецкие власти, оказываясь выдавленными из западного рынка вооружений, следуя той же логике могут предпочесть российские истребители и бомбардировщики тем же американским.

Не зря еще осенью прошлого года Эрдоган заявил следующее:

«Я имею в виду, что Америка не единственное место в мире, которое продает истребители. Британия продает, Франция продает, Россия продает. Его можно приобрести из любого места. И для этого есть те, кто дает нам соответствующие сигналы».

В ответ Белый дом устами чиновника Госдепа пригрозил через греческое издание Athens Hellas Journal, что в случае закупки российских истребителей Турция неминуемо подвергнется санкциям в рамках американского закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

«Закупка систем ПВО С-400 прямо противоречит обязательствам всех союзников на саммите НАТО 2016 года в Варшаве снизить зависимость от российской техники. Мы призываем Турцию, всех партнеров и союзников США воздерживаться от покупки российского оружия и техники в будущем, включая дополнительные системы С-400, которые обеспечивают доходы, доступ и влияние для России», – цитирует слова американского представителя турецкое издание Cumhuriyet.com.tr.

В свою очередь турецкая пресса открыто обвиняет США и Канаду в вооружении курдских боевиков, делая вывод, что таким образом в Сирии и Ираке создавался специальный антитурецкий фронт. Так, например, специализированное военно-техническое издание Defenceturk.net, проанализировав все поставки, проводит прямую линию от Пентагона к группам, воюющим с Турецкой республикой.

«В рамках борьбы с террористической организацией ДАИШ иракская армия, пешмерга и PYD, сирийское отделение сепаратистской террористической организации РПК, получали помощь от западных стран. В последующий период террористическая организация РПК начала получать и использовать эту помощь непосредственно от этих групп или через черный рынок. Когда оружие рассматривается в этом контексте, становится ясно, что большая часть ресурсов и военных материалов поставляется из Канады и США», – указывает журналист Мехмет Али Кула, давая раскладку по всем видам поставляемых вооружений в регион.

Таким образом трещина между Анкарой с одной стороны, и Вашингтоном, и остальными союзниками по НАТО, с другой, только увеличивается, что выражается и в отказе Эрдогана одобрить вхождение Швеции в альянс. В то же время внутри Турции в рамках уже развернувшейся предвыборной кампании резко усилилась антизападная риторика.

Угрозы со стороны американцев Анкаре, как и грубые антитурецкие публикации того же Bloomberg, активно цитируются и тиражируются местной прессой. И очевидно, что национал-патриотический электорат активно поддерживает сейчас жесткую позицию Эрдогана, выступающего в образе защитника отчества, который еще и намерен столкнуть между собой шведов и финнов в вопросе включения их в НАТО.

Так, правительственное агентство Анадолу распространило следующие слова турецкого лидера.

«У меня складывается такое мнение, что они совсем не знают Турцию, ее принципы и традиции. Эта не та Турция, которой диктовали условия 20, 30 или 40 лет назад. Швеция обязалась выдать нам 120 террористов, которые скрываются на ее территории. Мы ждем исполнения этих обязательств. С Финляндией ситуация другая. По поводу этой страны мы можем принять соответствующее решение, но она не должна повторять ошибки Швеции. Когда мы огласим решение относительно Финляндии, Швеция будет в шоке».

Новые же попытки американцев надавить на нынешний турецкий правящий класс и продавить вопрос вступления Стокгольма в альянс на предстоящем саммите летом этого года наталкиваются уже на открытую угрозу выхода Турции из НАТО.

Так, например, заместитель главы партии «Ватан» («Родина») Этхем Санджак, опирающейся на отставных и действующих военных, заявил, что «республика может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за постоянных провокаций против Анкары».

В противовес альянсу Эрдоган в качестве альтернативы предлагает даже создать новое региональное объединение, бросая таким образом настоящий вызов Белому дому, да и Западу в целом.

Так, издание Diken.com.tr следующим образом цитирует выступление президента перед молодежью ПСР в городе Везирхан в Биледжике:

«Давайте объединимся как трио Россия, Турция и Сирия. Мы можем даже включить в это Иран. Давайте проведем наши встречи таким образом и позволим миру прийти в регион. Регион не должен испытывать тех проблем, которые он испытывает сейчас. И здесь мы тоже добились результатов, мы их получаем и получим».

Из этого можно сделать вывод, что градус взаимных угроз, оскорблений и шантажа сейчас на необычайной высоте, как, впрочем, и высоки ставки для самого Эрдогана в той борьбе, которую он ведёт за сохранение собственной власти. И для него сейчас важно выйти победителем из данной схватки, добившись существенных уступок от Вашингтона, третируя «союзников» перспективой окончательного разрыва.

Эрдоган действительно сейчас в трудном положении, так как нет абсолютной гарантии, что он снова возьмёт президентское кресло, но в ситуации невнятности и рыхлости либеральной оппозиции, которая может лишь ослабить выстроенную вертикаль в случае прихода к власти и в целом дестабилизировать ситуацию в стране, обыватель, скорее всего, предпочтёт сильную руку и определённость.

Плюс возможные теракты со стороны боевиков РПК и гюленистов могут снова качнуть настроения, как и на прошлых выборах, в пользу нынешнего лидера.

К тому же быстрый экономический рост особенно в производственном секторе, создаёт залог занятости и формирования новых предприятий, в том числе и в ВПК страны. А усиление армии, наступательная стратегия и антизападная риторика создают у патриотически настроенных слоёв ощущение возрождения былого могущества империи.

Поэтому отказ США предоставлять истребители, да еще и хамское поведение Пентагона очень удобный аргумент для Эрдогана в его полемике с оппозицией и сторонниками сближения с Западом и важный фактор мобилизации патриотов. Может и поэтому на Донбассе на стороне России стали появляться первые группы турецких добровольцев?