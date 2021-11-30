«Треснула карма»: Фракция Зеленского в Раде продолжает уменьшаться

30.11.2021  12:22 (Мск)
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Из президентской фракции «Слуга народа» продолжают выходить депутаты.

Сегодня соответствующее заявление написал мажоритарщик из Запорожской области Роман Соха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из президентской фракции «Слуга народа» продолжают выходить депутаты. Сегодня соответствующее заявление написал мажоритарщик из...

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С трибуны Соха заявил, что Зеленский не выполнил предвыборные обещания и окружил себя коррупционерами из старой системы.

«Я с первого дня поддерживал Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, ведь Владимир Александрович декларировал то, чего мы ждали все годы независимости – конец кланово-олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости. Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, которые не относятся к схемам и не грабили страну, вы обещали новую генерацию государственников с горячим сердцем, светлым умом и кристально чистой репутацией», – сказал Соха.

«Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем офиса президента. Это бывший функционер пророссийского «Оппозиционного блока», он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии. Шурма – это часть старой, коррумпированной системы и он бился за нее, за сохранение этой системы ценой нарушения закона. У нас война, а куратором экономики в офисе президента ставят человека, который имеет такой бэкграунд и репутацию и который точно не был сторонником европейского пути Украины в прошлом. Что происходит? Это не то, что мы обещали людям», – добавил политик.

«Для меня лично Шурма – это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, а также за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста «Харьковских соглашений» Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях. Я не хочу и не могу относиться к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы… Именно потому я принял тяжелое решение – я выхожу из фракции «Слуга народа», – заявил Соха.

По информации обслуживающего интересы Зеленского бывшего журналиста и депутата Рады прошлого созыва Сергея Лещенко, Соха входит в группу «Разумная политика», которую создал бывший спикер парламента и экс-соратник президента Дмитрий Разумков.

«Выступая с трибуны, он заявил, что передал заявление спикеру Руслану Стефанчуку. Соха входит в группу Разумкова, и таким образом пытается послать сигнал о послаблении СН. Выйти из фракции могут только мажоритарщики, такие, как Соха, избранный по округу 75 в Запорожской области. Списочники при выходе потеряют свои мандаты», – отмечает Лещенко.

Политтехнолог Евгений Магда посчитал, что Соха – это «первая ласточка», покинувшая «гнездо» президентской фракции: «Все начинается с Сохи…»

С этим согласен член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«По факту, только что произошёл первый выход со скандалом из коалиции за историю Рады 9 созыва. До этого было, но так сказать, по согласованию сторон. Вышел мажоритарщик из СН и член МФО «Разумной Политики» Роман Соха», – подчеркивает депутат.

Похожего мнения придерживается и киевская журналистка Светлана Крюкова.

«Посыпались золотые кнопочки. Теперь офису придётся по третьему кругу повышать зп в конвертах, чтобы удержать оставшихся, однако и это не поможет. Пошатнулась крепость диктатора. А скоро ещё новые рейтинги подкатят. Да пара-тройка коррупционных скандалов. И крысы побегут с корабля. Треснула карма», – резюмирует Крюкова.

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