«Треснула карма»: Фракция Зеленского в Раде продолжает уменьшаться

Новости Украины

Из президентской фракции «Слуга народа» продолжают выходить депутаты.

Сегодня соответствующее заявление написал мажоритарщик из Запорожской области Роман Соха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С трибуны Соха заявил, что Зеленский не выполнил предвыборные обещания и окружил себя коррупционерами из старой системы.

«Я с первого дня поддерживал Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, ведь Владимир Александрович декларировал то, чего мы ждали все годы независимости – конец кланово-олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости. Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, которые не относятся к схемам и не грабили страну, вы обещали новую генерацию государственников с горячим сердцем, светлым умом и кристально чистой репутацией», – сказал Соха.

«Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем офиса президента. Это бывший функционер пророссийского «Оппозиционного блока», он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии. Шурма – это часть старой, коррумпированной системы и он бился за нее, за сохранение этой системы ценой нарушения закона. У нас война, а куратором экономики в офисе президента ставят человека, который имеет такой бэкграунд и репутацию и который точно не был сторонником европейского пути Украины в прошлом. Что происходит? Это не то, что мы обещали людям», – добавил политик.

«Для меня лично Шурма – это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, а также за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста «Харьковских соглашений» Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях. Я не хочу и не могу относиться к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы… Именно потому я принял тяжелое решение – я выхожу из фракции «Слуга народа», – заявил Соха.

По информации обслуживающего интересы Зеленского бывшего журналиста и депутата Рады прошлого созыва Сергея Лещенко, Соха входит в группу «Разумная политика», которую создал бывший спикер парламента и экс-соратник президента Дмитрий Разумков.

«Выступая с трибуны, он заявил, что передал заявление спикеру Руслану Стефанчуку. Соха входит в группу Разумкова, и таким образом пытается послать сигнал о послаблении СН. Выйти из фракции могут только мажоритарщики, такие, как Соха, избранный по округу 75 в Запорожской области. Списочники при выходе потеряют свои мандаты», – отмечает Лещенко.

Политтехнолог Евгений Магда посчитал, что Соха – это «первая ласточка», покинувшая «гнездо» президентской фракции: «Все начинается с Сохи…»

С этим согласен член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«По факту, только что произошёл первый выход со скандалом из коалиции за историю Рады 9 созыва. До этого было, но так сказать, по согласованию сторон. Вышел мажоритарщик из СН и член МФО «Разумной Политики» Роман Соха», – подчеркивает депутат.

Похожего мнения придерживается и киевская журналистка Светлана Крюкова.

«Посыпались золотые кнопочки. Теперь офису придётся по третьему кругу повышать зп в конвертах, чтобы удержать оставшихся, однако и это не поможет. Пошатнулась крепость диктатора. А скоро ещё новые рейтинги подкатят. Да пара-тройка коррупционных скандалов. И крысы побегут с корабля. Треснула карма», – резюмирует Крюкова.