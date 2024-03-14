Треть избирательных участков вне России подвергалась угрозе нападения

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Количество избирательных участков за рубежом по выборам президента РФ сократилось на треть, и причина тому – незаконный отказ местных властей в обеспечении безопасности процедуры голосования.

Об этом сообщил на пресс-конференции член ЦИК РФ Игорь Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За рубежом сформировано 288 избирательных участков, плюс 7 в городе Байконур. Всего в 144 иностранных государствах. Для справки: на президентских выборах 2018 года за рубежом работал 401 избирательный участок в 145 государствах. Но число избирательных участков за рубежом сократилось на 113 избирательных участков. Хочу подчеркнуть, что не по нашей вине, не по вине Министерства иностранных дел, на которое возложена задача организации приведения выборов за пределами территории Российской Федерации, а по вине государств, которые отказались обеспечить общественный порядок при организации указанных электоральных процедур», – отметил он.

Действие властей отдельных западных государств, по словам представителя ЦИК, направлены на подрыв демократии и международного права. К ним также присоединились некоторые региональные международные организации.

«Впервые на общенациональных выборах мы фиксируем конкретные факты, когда государственные органы отдельных так называемых западных демократий, естественно – в кавычках, и их межгосударственное объединение открыто выступили против демократических процессоров и процедур, организованных в Российской Федерации, борьбу за которые использовали в электоральном процессе все последние годы. То есть мы опять видим фикцию и обман со стороны бывших наших западных партнёров. Оказывается, демократия существовала не для народа, как они все это время говорили, а демократия существовала для наведения своего порядка, а не того, что мы декларировали в международных актах и документах, включая Организацию объединённых наций. Давайте дождёмся начала голосования на российских избирательных участках и в глубоко демократической Европе, в Соединённых Штатах Америки, и мы увидим какую демократию и для кого нам собирались построить, либо заставляли строить наши недавние партнёры. Я не буду приводить цитаты, давать рекламу западным поборникам демократии, но как выступает официальный представитель Латвии, чего стоит эта демократия, какие заявления делал Совет Европы, как ОБСЕ, которая напрашивалась к нам на выборы, комментирует даже те процедуры, которые они в глаза не видели и не присутствуют на наших избирательных участках», – подчеркнул Борисов.