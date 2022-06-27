Треть поставленных ВСУ американских гаубиц вышла из строя

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Новости Украины

При таком темпе стрельбы, который сейчас происходит на Донбассе со стороны ВСУ, треть гаубиц M777, которые получила Украина от западных стран, выходит из строя.

Об этом в эфире Youtube-канала «Дипломат Ру» заявил перебравшийся в 2014 году из Киева в Донецк журналист Денис Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дня 3 точно у нас уже резкое падение интенсивности обстрелов города. Центральным событием в нашей жизни, конечно, было массовые обстрелы в июне, которые побили все рекорды 2014 года, которые напоминали то, что происходило с Луганском в августе 2014 года. Последние несколько дней после того, как были предприняты ряд действий против украинской стороны, то есть у нас появилась и авиация здесь и разные виды артиллерии, в общем-то, они притихли. Где-то в 8-10 раз интенсивность снизилась, если считать по количеству боеприпасов», – рассказал Селезнев

Он объяснил, что Донецк под огнём был все 8 лет конфликта, но до начала СВО действовали некоторые правила, которых придерживались обе стороны.

«Понимаете, про Донецк говорили 8 лет, что его обстреливали беспощадно все эти годы. Дело в том, что до 24 февраля действовал ряд негласных правил, которых придерживались стороны. В итоге Донецк действительно подвергался обстрелам постоянно, все 8 лет. Но они были сконцентрированы в нескольких районах, а в самые хорошие, спокойные годы было даже так, что обстрелы не начинались до определенного времени дня. Например, смеркается, они обстреливают, а днем нормально, можно вести жизнедеятельность», – отметил журналист

Он добавил, что при такой интенсивности стрельбы, которая идет сейчас на Донбассе, треть натовских гаубиц, поставленных Киеву, выходят из строя.

«Кроме того сейчас у них идет речь о том, что вот эти их «три топора» [американские гаубицы M777 155мм] не предназначены для такого темпа стрельбы, который у нас сейчас происходит. Они выходят из строя. Из сотни орудий, которых они получили, 35 остаются в строю. Только треть, и это за месяц какой-то. Это оружие, не созданное для того, чтобы так активно применяться. Это по бедуинам в Афганистане – пострелял, кофеёк попил, а здесь у нас им сложно. Поэтому последние дни, если посмотреть на сводки СЦКК, прилетает 152мм, 122мм, «Град», в общем, советские калибры», – рассказал Селезнев.