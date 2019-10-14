Треть производства электроэнергии в Сербии станет экологически чистым

14.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Ветряная электростанция Cibuk 1, крупнейшая на Балканах, стоимостью 300 миллионов евро открыта недалеко от города Ковина в Воеводине.

Предполагается, что запуск этой станции вместе с использованием ветроэлектростанции в Ковачице, запущенной в сентябре, сократят выбросы углекислого газа в Сербии более чем на 600 тыс тонн в год.

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Ветряные электростанции будут производить 27% всей электроэнергии.

Ранее Сербия входила в число крупнейших загрязнителей воздуха в Европе из-за устаревших установок угольных электростанций Никола Тесла и Колубара.

«Решением Сербии является развитие возобновляемых источников энергии», – сказал президент страны Александр Вучич, пообещав поддержку всем инвесторам, которые намерены вкладывать средства в «зеленую энергетику».

Главным инвестором выступила компания «Masdar» из Объединенных Арабских Эмиратов, при поддержке Международной финансовой корпорации (МФК), члена Группы Всемирного банка, и Европейским банком реконструкции и развития с кредитами на общую сумму 215 миллионов евро.

«Я надеюсь, что открытие Chibuk 1 поможет Сербии достичь 27 % производства электроэнергии из возобновляемых источников», – заявил министр по изменению климата ОАЭ Тани Аль Заюди.

Вторая по мощности ветроэлектростанция Сербии в Ковачице была построена израильской компанией Enlight Renewable.