«Треть случаев – это ампутации»: Солдаты ВСУ замерзают в разбитых окопах

Санитарные потери ВСУ с наступлением морозов в Луганской народной Республике значительно выросли – обморожение в сырых окопах наступает быстро, а блиндажи уничтожаются российскими ВКС и артиллерией.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, сейчас погодные условия оказывают существенное влияние на ход боевых действий. Дело в том, что у нас пошли минусовые температуры. Сейчас уже установился стабильный «минус». Причём с повышенной влажностью. Это повлияло, прежде всего, на украинских боевиков – на линии боевого соприкосновения зафиксированы факты обморожения. Причём 35% случаев – это уже 3-4 стадия, то есть, когда уже требуется оперативное вмешательство, ампутация», – отметил он.

К такому состоянию, по словам эксперта, приводит нахождение несколько суток в сырых окопах – из-за дефицита личного состава солдат ВСУ на позициях некем менять.

«Там ряд факторов, и естественно самый основной фактор – несвоевременное оказание помощи. Но есть сейчас проблемы у украинского командования с ротационными мероприятиями – не хватает личного состава. Служба поставлена таким образом, что люди не меняются по двое-трое суток. В сырых окопах, естественно, обогреться тоже не всегда получается. Этому способствует наши ВКС и артиллерия – блиндажи уничтожаются, и они, по сути, живут в каких-то маленьких норах. Это всё влияет.

Плюс жалуются на форменную одежду, которая не соответствует климатическим условиям, которая есть сейчас. Ну и западная техника, как колёсная, так и гусеничная, сейчас застревает в снежных перемётах.

После такой неблагоприятной сырой погоды пошёл сухой снег, причём довольно много, плюс ветер – это всё снежные заносы. И автомобилист знает: лучше всё-таки мокрый снег, который утрамбовывается, и по нему ещё можно как-то передвигаться на автомобиле. А если рыхлый, то машина садится на днище, и идёт пробуксовка. То же самое происходит с западной техникой, особенно с колёсной.

Рельеф местности у нас сложный, и под переметом просто могут быть лощины. Машинист их не видит и просто в него заныривает и тонет в этом снегу.

Есть у противника проблемы из-за «небесной канцелярии», и «генерал мороз», как всегда, работает на Российскую Федерацию», – заключил Марочко.