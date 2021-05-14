Треть украинцев превратилась в энергетических бедняков

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Для украинских потребителей отменили льготный тариф на потребление электроэнергию, хотя миллионы граждан не в состоянии платить по действующим расценкам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда ни в одной стране ни одна реформа жилищного хозяйства не проходила путем поднятия тарифов за счёт населения. Такого не было нигде – они сначала создавали условия, снижали потребление, проводили модернизацию, а потом повышали тарифы.

Почти 30% потребителей в Украине платили по тарифу 90 копеек за киловатт. Это те люди, которые вписывались до 100 киловатт. Но это же энергетическая бедность на уровне страны! 30% людей элементарно не могут позволить себе пользоваться электроэнергией, так как они вписываются до 100 киловатт. Я специально смотрел эти цифры. У меня мать, ей 84 года, я поднял её платежки – до 100 киловатт. Понятно, что они ищут возможность перекрыть финансы, но они не работают с «Укрэнерго», «Энергоатомом» и «Центрэнерго» чтобы там разобраться куда все деньги деваются.

Как так получилось, что в начале года «Энергоатом» продал 400 миллионов киловатт по цене 1,20 гривен за киловатт, когда мы говорим, что на рынке она стоит 2,40 гривны? То есть получается, что люди купили электроэнергию на полгода вперёд и теперь продадут и вдвое дороже. А в итоге вся разница этих спекулятивных движения и ложиться на потребителей, потому что повысят нам», – сказал эксперт.