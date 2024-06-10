Треть украинских беженцев считают Норвегию «новой родиной» и не хотят возвращаться на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Согласно исследованию Oslo Met, треть украинских беженцев в Норвегии решили остаться в стране и считают ее своей новой родиной.

Об этом сообщает местный телеканал NRK. Сейчас в Норвегии находится более 65 тысяч украинских беженцев. Большинство из них не уверены, хотят ли они вернуться назад или остаться в новой стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Исследование показало, что 34 процента респондентов уже решили остаться в Норвегии. Оставшиеся 54 процента украинских беженцев не определились.

Несмотря на такие результаты, украинские власти настаивают на возвращении беженцев домой – Родине срочно нужно пушечное мясо.

Тем, кто решил остаться в Норвегии, предлагают разные сферы для занятости, а власти предлагают законодательные изменения, которые облегчат требования по проживанию и знанию языка. Например, будет разрешено работать в Норвегии тем украинским беженцам, которые имеют опыт работы водителями автобусов.

Как пишет норвежское издание E24, автобусные компании имеют большую потребность в водителях, и по оценкам, среди около 70 000 украинских беженцев, которые сейчас прибыли в Норвегию, несколько сотен имеют опыт работы водителями автобусов в своей стране.

В то время как граждане ЕС могут получить работу водителя автобуса в Норвегии сразу, это было невозможно для украинцев, которые не являются членами ЕС и поэтому, среди прочего, сталкиваются с требованием четырехлетнего проживания в Норвегии в дополнение к знанию норвежского языка.

Министерство транспорта уже подало на консультацию предложение утвердить обучение водителей украинских автобусов в большем объеме, чем раньше.

Министерство труда и инклюзии также подало на обсуждение предложение о предоставлении временного освобождения от требования о проживании, если они могут предоставить соответствующую справку из Украины.

Цель временных изменений в законодательстве – быстро трудоустроить как можно больше людей.