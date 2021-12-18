Треть украинских предприятий готовится к закрытию из-за цены на газ

18.12.2021  13:00 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Газ, Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

Порядка 30% украинских предприятий готовятся остановить производство из-за катастрофического роста энергетических тарифов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший вице-премьер Украины, депутат Верховной рады Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порядка 30% украинских предприятий готовятся остановить производство из-за катастрофического роста энергетических тарифов. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Бойко, высокие цены на газ делают продукцию неконкурентоспособной. Это приведет к остановке предприятий и массовой безработице.

«Я приехал на хлебозавод в Киевской области. Современное предприятие. Хлебозавод сегодня этот платит за газ в семь раз больше, чем год назад. А за электроэнергию в два раза. А в себестоимости хлеба очень значительную роль занимают энергоносители, около 20%. То есть реально уже сегодня они вынуждены либо повышать стоимость хлеба, либо его не будет», – сказал депутат.

«Наши предприятия, которые конкурируют на внешних рынках, в тяжелейшей ситуации, потому что они не могут выдержать конкуренцию с Европой, там значительно дешевле газ как энергоноситель. И в целом это уже то, что пришло сегодня. Это вот сейчас, и 30% предприятий, по информации Федерации работодателей, готовятся реально к остановке, к потере рабочих мест. Это остановка, люди теряют работу, наполнения в бюджет. То есть это реально катастрофа будет», – завил Бойко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть