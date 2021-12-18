Треть украинских предприятий готовится к закрытию из-за цены на газ

Новости Украины

Порядка 30% украинских предприятий готовятся остановить производство из-за катастрофического роста энергетических тарифов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший вице-премьер Украины, депутат Верховной рады Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бойко, высокие цены на газ делают продукцию неконкурентоспособной. Это приведет к остановке предприятий и массовой безработице.

«Я приехал на хлебозавод в Киевской области. Современное предприятие. Хлебозавод сегодня этот платит за газ в семь раз больше, чем год назад. А за электроэнергию в два раза. А в себестоимости хлеба очень значительную роль занимают энергоносители, около 20%. То есть реально уже сегодня они вынуждены либо повышать стоимость хлеба, либо его не будет», – сказал депутат.

«Наши предприятия, которые конкурируют на внешних рынках, в тяжелейшей ситуации, потому что они не могут выдержать конкуренцию с Европой, там значительно дешевле газ как энергоноситель. И в целом это уже то, что пришло сегодня. Это вот сейчас, и 30% предприятий, по информации Федерации работодателей, готовятся реально к остановке, к потере рабочих мест. Это остановка, люди теряют работу, наполнения в бюджет. То есть это реально катастрофа будет», – завил Бойко.