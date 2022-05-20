Третий год Зеленского. Как «миротворец» довел Украину до большой войны

Новости Украины

Сегодня ровно три года фразе «Нужно просто перестать стрелять».

Принадлежит она нынешнему украинскому президенту Зеленскому, впервые была произнесена в одном из многочисленных его предвыборных интервью, однако будучи повторенной в инаугурационной речи 20 мая 2019 года дала множеству людей, как на Украине, так и за ее пределами, что наконец-то, после пяти лет майданобесия путь мира станет руководством к действию для новой украинской власти. Однако как же мы все тогда ошибались.

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Я прекрасно помню этот момент. Ту легкую эйфорию, которая овладела многими комментаторами в соцсетях, когда новый президент на всю страну четко назвал прекращение войны на Донбассе первостепенной задачей своей администрации.

«Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – говорил тогда Зеленский.

И ему хотелось верить.

Правда, уже тогда должно было, как минимум, насторожить то обстоятельство, что фоном к миротворческой патетике нового гетьмана стало полное отсутствие конкретики в том месте, где должен был быть конкретный пошаговый план достижения этой прекрасной цели.

Не менее туманной была при ближайшем рассмотрении и другая обнадежившая настроенную на мир часть общества фраза из инаугурационного спича:

«Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу».

Ведь, если читать и слушать внимательно, Зеленский так и не уточнил, с кем конкретно он собирается вести такой диалог. И, как показали дальнейшие события, при Зе минские соглашения не только не получили шанса на реализацию, но напротив, ситуация резко ухудщилась, даже по сравнению с временами Порошенко, и донбасский кейс окончательно зашел в глухой тупик без выхода.

Напомню, на протяжении избирательной кампании порохоботы неоднократно подозревали Зеленского в намерении вести переговоры о разрешении конфликта на востоке Украины с представителями народных республик Донбасса. При Порошенко Киев принципиально отказывался от таких переговоров, утверждая, что вести их с «марионетками Кремля» бессмысленно.

Не менее знаковыми казались тогда многим и нарочитые переходы Зеленского на русский язык – и это в инаугурационной речи, как бы делая большой аванс украинским русофонам, что от первого лица страны не будут исходить сигналы к тупой и тотальной украинизации.

Но и тут, если бы не пелена на глазах у наблюдателей и очарование момента, можно было бы напрячь память и вспомнить, что и этот риторический прием Зеленского не нов: за пять лет до того точно так же к жителям Донбасса по-русски во время инаугурационной речи обращался и Петр Порошенко.

Его посыл тогда в точности повторял тезис Зеленского: мол, нет граждан «правильных» и «неправильных», и язык, на котором разговаривает человек, не служит показателем степени его патриотизма. Что не помешало очередному «сшивателю» Украины уже через несколько месяцев пообещать донецким и луганским детям жизнь в подвалах.

Для большого сегмента украинского общества резкий, хотя и прогнозируемый разворот Зеленского на идейную поляну Порошенко стал шоком, предопределившим резкое падение рейтингов бывшего шоумена на юго-востоке. Более того, Зеленский оказался во многом даже хуже своего предшественника, уничтожив ту систему неформальных сдержек, противовесов и закулисных договорняков с участием путинского кума Медведчука, которая позволяла Порошенко худо-бедно выстраивать коммуникацию с Москвой, даже несмотря на оголтелую показушную русофобию на публику.

Не удивительно, что масштабная война с Россией стала явью не при формальном «ястребе» и отце-основателе «армовира» Порошенко, а при записном «голубе» Зеленском.

Порошенко хватило ума не обострять отношения с Москвой до такой степени, чтобы заставить Путина вводить войска. А вот Зеленскому это удалось. Именно он стал тем человеком, с которым у Кремля был исчерпан лимит на уговоры и которого пришлось убеждать не силой слова, а силой «люлей».

В украинскую же историю Зеленский войдет как президент, у которого были все шансы мирно вернуть Донбасс, но который, в итоге, потерял не только Донбасс, но и, как минимум, Херсон. Сомнительные лавры, честно говоря.