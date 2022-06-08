Третий лишний: Зеленского не пригласили на российско-турецкие переговоры о судьбе украинского зерна

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Новости Украины

Украину не пригласили на переговоры с Турцией и Россией по экспорту зерна, которые состоятся 8 июня в Анкаре. Об этом заявил Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

«Меня не приглашали в Турцию. Министр иностранных дел сегодня тоже не приглашен. Разговоры о том, что Турция может быть посредником в этой блокировке украинских портов. Я говорил с президентом Эрдоганом… Мы ломаем сейчас информационный нарратив России о том, что есть дефицит пищевых продуктов через Украину, из-за того, что мы не вывозим – это неправда. Но они распространяют этот нарратив именно в тех государствах, где будет дефицит, это африканские государства, Азия, и даже Европа», – сокрушается Зеленский.

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«Я думаю, что поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не произойдет. Но, тем не менее, детали их встречи мне неизвестны», – сетует глава киевского режима.

Он добавил, что Украина сейчас также ведет переговоры по вывозу зерна с Организацией Объединенных Наций, Польшей и прибалтийскими карликами.

«Мы ведем разговоры с близкими странами – прибалтийскими, и с Польшей относительно вывоза небольшого объема Укрзализныцей и железной дорогой. Но это не устраивает и нас и страны. И риски дефицита могут быть из-за долгого времени вывоза», – фантазирует Зеленский, прекрасно понимая, что турецкий маршрут – единственный теоретически возможный, за исключением отвергнутого Киевом белорусского транзита.

Также Зеленский признал, что Украина не сможет и дальше экспортировать зерно в прежних обьемах без выхода к морю.

«Так мы очень быстро сможем вывозить 10 миллионов тонн ежемесячно. Если сейчас у нас заблокировано 20-25 млн тонн, то осенью это может быть 75 млн. Так что, без портов не сможем», – резюмировал Зеленский.