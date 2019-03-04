Третий Майдан может разразиться уже после первого тура

04.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Сомнения избирателей в честности и прозрачности президентских выборов на Украине, которое фиксируют политологи, может повлиять на делегитимизацию выборов и послужить толчком для очередного Майдана.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая, что потенциальные претенденты пройдут на мизере и при этом не готовы отдать свой шанс на власть, это открывает дорогу технологии «царь ненастоящий». Хотя говорят, что потенциала для третьего Майдана нет, это не совсем так. В 2013 году людей, готовых протестовать активно, в том числе, и с оружием в руках было 3-4%. Сейчас этот процент выше», – сказал Золотарев.

Его коллега Владимир Фесенко допускает, что кризисная ситуация сложится уже после первого тура президентских выборов

«Представим себе ситуацию, когда разница между вторым и третьим местом меньше одного процента. Тимошенко в этом случае не признает результаты такого голосования. Закончится это противостоянием на Майдане. За ЮТ абсолютное большинство людей не выйдет, а вот против Порошенко могут выйти. Объединятся Тимошенко, Гриценко и другие оппозиционный кандидаты и призовут не за себя, а против Порошенко», – сказал Фесенко.