«Третий месяц не можем запустить антибандеровский проект» – Малькевич обрушился на российских бюрократов

Из-за чрезмерно забюрократизированного и не адаптированного к военному времени порядка в России уже третий месяц после указа Владимира Путина не могут запустить работу важнейшей структуры, которая бы занималась действенными контрмерами в противовес созданному на Украине и тиражирующему антироссийские фейки бандеровскому «Институту нацпамяти». Среди задач новой структуры – разъяснение обывателю сути возникновения Украины как проекта Австро-Венгрии, который обрел границы при большевиках, исторический русский статус Харькова, Одессы и Николаева.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам такой идеологической подпитки происходящих процессов катастрофически не хватает. Это надо было делать гораздо раньше. Я помню, как мы в Москве (это было до 2021 года), говорили: «посмотрите, на Украине и в Польше есть Институты национальной памяти, почему мы не занимаемся сохранением своей исторической памяти?».

Тогда не занимались. Я являюсь последовательным многолетним борцом с фейками в Википедии. Но вот жареный петух клюнул, и появилась у нас своя Рувики, и она развивается. И тут вдруг все прозрели, что фейки на страницах Википедии, что все поисковики её сознательно выдвигают на первое место – и много других моментов, которые нужно было развязывать и распутывать. Появился Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации. То есть, фактически то, о чём говорили много лет, наконец, возникло», – отметил Малькевич.

Правда, добавил он, указ по созданию Центра исторической памяти был подписан 2 ноября 2023 года. Но до сих пор новая структура находится в стадии организации.

«Первая из проблем у нас – это то, что бюрократическая машина едет очень не спеша. Не только потому, что отдельные винтики этому мешают, а потому что не адаптировано законодательство под нужды военного времени.

Согласование – здесь месяц, там месяц, тут виза, там виза – это путь документов. Прошел уже ноябрь, декабрь, январь, третий месяц он существует, и ясно, что работы не ведёт. Потому что нужно решать вопросы с помещением, с одним, с другим, а заниматься эта структура, как и другие, должны были как раз тем, чтобы в открытом доступе лежали документы, которые всё бы объясняли и поясняли. И с молодёжью надо работать на том языке, который ей доступен и на тех площадках, которые удобные аудитории. Это значит, что нужны так называемые карточки, инфографика. Всё должно быть просто, понятно и доступно, и объяснять, почему возникла необходимость в Специальной военной операции, сколько сотен лет все эти регионы были русскими. Но этого не делается. Вместо этого у нас в лучшем случае длинные лекции, которые никто не будет слушать», – заключил Малькевич.