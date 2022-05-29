Третий месяц в киевском СИЗО: Яну Таксюру шьют дело на коленке

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Новости Украины

Дело против арестованного сотрудниками СБУ киевского публициста, сатирика и телеведущего Яна Таксюра кишит откровенными ляпами.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила киевский блогер и публицист Мирослава Бердник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она написала, со ссылкой на дочь Таксюра Марико, что во время заседания 26 мая вскрылись вопиющие нарушения во время досудебного следствия.

«Ян Ильич всю жизнь прожил на Украине. Более 30 лет литератор. Писал сатиру при всех президентах, критикуя их. Но в июле 2021 года, опера СБУ усмотрели в его произведениях, иногда многолетней давности, признаки государственной измены. Например, в статьях под такими заголовками: «Фашизм не пройдет или Знамя Победы во тьме Порабощения», «Классики на Украине или верните Киеву русскую книгу!», «С новой зрадой или Все чаще снится СССР», «Сказка о потерянной грамотности, или Спасение Лукоморьем». Дело состряпано наспех, из доказательств, что эти произведения (особенно лозунг «фашизм не пройдет!») тянут на государственную измену – только психолого- лингвистическая экспертиза. То есть оценочное мнение эксперта», – напомнила Бердник обстоятельства обвинений.

При этом, по её словам, в составленном деле против Таксюра много откровенных ляпов.

«Например, в двух листах обвинительного акта, машинально (не читая и не проверяя) вставлены абзацы из обвинительного акта Анатолия Шария, с его фамилией. Т.е. создается впечатление, что обвинения из акта Шария скопированы в акте Таксюра и небрежные прокуроры даже забыли поменять фамилию!», – добавила публицист.

При этом она отметила, что тот же «95 квартал» и многие, не только оппозиционные политики, высказывали несоизмеримо более жесткие и критикующие власть вещи.

«Однако решили отыграться на Яне Таксюре. Обвинение не объяснило – каким образом, к примеру, статья «Фашизм не пройдет», написанная в 2015 году, может нарушать решение СНБО от 2020 года, может покушаться на территориальную целостность Украины и тянет на государственную измену! И так многие другие обвинения», – пишет Бердник.

Она напомнила, что Яну Таксюру почти 70 лет, но его ещё 10 марта кинули в СИЗО без допуска к нему адвоката, без права на защиту, без какой либо информации родным (только то, что он обвиняется в особо тяжком преступлении).

Правозащитница Оксана Челышева привела пример сатиры Таксюра, обернувшейся ему камерой в СИЗО (перевод с укр.)

«Пан Баден, не гнушайся, А прочти это письмо. Смотрели с побратимом, Как вы с Путиным ля-ля. … Где ярость, угрозы или атаки? Где твердость в движениях и словах? Словно какая-то хрупкая Псаки – Весь на нервах, на понтах. … Да ты должен был зубами «Северный» грызть тот поток! Сказал, что ни ты, ни НАТО Не станет войском над Днепром. А кто же нас будет защищать? Огород и сад? Не мы же с Петром!… «Вот такая «поэтическая прозорливость», которая обернулась камерой в Лукьяновком СИЗО. По поводу камеры: 70-летний поэт, который должен был начать лечение от рака, содержится в камере с 22 уголовниками», – написала на своей странице в соцсети Челышева.