Третий парад для одного ветерана провели в Донецке

08.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, 8 марта, в Донецке в Международный женский день прошёл парад для Марии Ивановны Горковенко, ветерана Великой Отечественной войны. Это уже третья подобная акция для фронтовиков в столице ДНР за последние дни, сообщает пресс-служба инициаторов мероприятия – общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Горковенко в военные годы в разгар боевых действий, рискуя своей жизнью, оказывала медицинскую помощь раненым солдатам, вывозила их с поля боя, а затем переправляла санитарным поездом на Кавказ для дальнейшей реабилитации.

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Парадный марш курсантов, юнармейцев, кадетов прошел в Донецке по улице Кирова к дому ветерана. Там все желающие смогли поблагодарить Марию Ивановну и поздравить ее с праздником.

«Сегодня, 8 марта, нам особенно радостно и почетно поздравлять вас, женщину великого мужества и человеколюбия. Мы хотим пожелать вам – чувствовать ежедневно заботу и внимание родных, горожан, всего государства. Здоровья, счастья благополучия, добра Вам, Мария Ивановна! Радуйте нас своим присутствием, как можно дольше», – прозвучали пожелания ветерану.