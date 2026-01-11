Третий раз на те же кровавые грабли: Германия готова гнать Европу на войну с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главнокомандующим НАТО в ближайшее время станет немец.

Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, я не вижу сейчас никакой альтернативы, потому что Германия единственная европейская страна среди крупных военных игроков, у кого есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться такого перевооружения Европы. Это не Франция, которая находится практически на грани банкротства. Я не вижу, чтобы Великобритания проводила политику, направленную на использование своих средств для полноценного перевооружения. Так что, я думаю, все зависит от немцев», – сказал Масала.

Однако в этом случае, прогнозирует эксперт, США выведут свои войска из Европы полностью:

«Если в альянсе будет верховный главнокомандующий из Германии, Франции или Дании, как вы думаете, будет ли он командовать американскими войсками в Европе? Определенно нет».

Уход США чреват большими тратами, поскольку Европе не хватает стратегических средств для ведения войны, потому что они предоставляются Штатами.