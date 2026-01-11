Третий раз на те же кровавые грабли: Германия готова гнать Европу на войну с Россией
Главнокомандующим НАТО в ближайшее время станет немец.
Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Честно говоря, я не вижу сейчас никакой альтернативы, потому что Германия единственная европейская страна среди крупных военных игроков, у кого есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться такого перевооружения Европы. Это не Франция, которая находится практически на грани банкротства.
Я не вижу, чтобы Великобритания проводила политику, направленную на использование своих средств для полноценного перевооружения. Так что, я думаю, все зависит от немцев», – сказал Масала.
Однако в этом случае, прогнозирует эксперт, США выведут свои войска из Европы полностью:
«Если в альянсе будет верховный главнокомандующий из Германии, Франции или Дании, как вы думаете, будет ли он командовать американскими войсками в Европе? Определенно нет».
Уход США чреват большими тратами, поскольку Европе не хватает стратегических средств для ведения войны, потому что они предоставляются Штатами.
«Взять хотя бы разведку, наблюдение и рекогносцировку, которые ведутся с помощью спутников. 70% этих возможностей в НАТО обеспечиваются с помощью США. Если США не поделятся ими с европейцами, европейские войска будут слепы в небе над Европой.
Так что нам не хватает определенных возможностей. Нам не хватает средств для нанесения глубоких ударов и ведения огня на большие расстояния в Европе. Нам не хватает военно-транспортной авиации, самолетов-заправщиков.
Все эти возможности предоставляются США в рамках интегрированной структуры военного командования. Как только эта структура перестанет работать, у европейцев не останется альтернативы», – заключил Масала.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: