Третий раз на те же кровавые грабли: Германия готова гнать Европу на войну с Россией

Елена Острякова.  
11.01.2026 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 444
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Главнокомандующим НАТО в ближайшее время станет немец.

Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, я не вижу сейчас никакой альтернативы, потому что Германия единственная европейская страна среди крупных военных игроков, у кого есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться такого перевооружения Европы. Это не Франция, которая находится практически на грани банкротства.

Я не вижу, чтобы Великобритания проводила политику, направленную на использование своих средств для полноценного перевооружения. Так что, я думаю, все зависит от немцев», – сказал Масала.

Однако в этом случае, прогнозирует эксперт, США выведут свои войска из Европы полностью:

«Если в альянсе будет верховный главнокомандующий из Германии, Франции или Дании, как вы думаете, будет ли он командовать американскими войсками в Европе? Определенно нет».

Уход США чреват большими тратами, поскольку Европе не хватает стратегических средств для ведения войны, потому что они предоставляются Штатами.

«Взять хотя бы разведку, наблюдение и рекогносцировку, которые ведутся с помощью спутников. 70% этих возможностей в НАТО обеспечиваются с помощью США. Если США не поделятся ими с европейцами, европейские войска будут слепы в небе над Европой.

Так что нам не хватает определенных возможностей. Нам не хватает средств для нанесения глубоких ударов и ведения огня на большие расстояния в Европе. Нам не хватает военно-транспортной авиации, самолетов-заправщиков.

Все эти возможности предоставляются США в рамках интегрированной структуры военного командования. Как только эта структура перестанет работать, у европейцев не останется альтернативы», – заключил Масала.

