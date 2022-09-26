Третий день референдума. Люди рвут украинские паспорта. Наблюдатели: Всё проходит без нарушений

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Новости Украины

В воскресенье завершился третий день голосования о воссоединении с Россией Донбасса и освобождённых территорий Новороссии. Из главного – в ЛДНР и Запорожской области референдум уже де-юре состоялся – там явка уже превысила 50%.

В Херсонской области осталось менее процента, которые будут наверстаны в понедельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На брифинге в Донецке председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка на референдуме по итогам трех дней голосования составила 77,12% при необходимом показателе 50%+1.

В целом в республике в воскресение интенсивность обстрелов немного снизилась по сравнению с субботним днём, однако известно о нескольких раненых, среди которых оказались и члены избирательной комиссии.

ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате чего два представителя избиркома получили контузии. Сейчас все пострадавшие находятся под присмотром медиков.

В волеизъявлении также участвовали переселенцы из Краматорска, Артемовска, Славянского района, Константиновки, Соледара и нескольких пока подконтрольных ВСУ сёл. Граждане смогли голосовать в пункте временного размещения в Шахтерске.

Военные опубликовали сюжет о референдуме из Красного Лимана, который в последнюю неделю без остановки атакуют ВСУ.

«Киевские боевики постоянно обстреливают город Красный Лиман и пытаются прорвать его оборону. Защитники города отбивают все атаки, в чем им помогают подкрепления, которые подошли для усиления этого направления. Несмотря на происки врага, находящиеся под защитой Союзных сил, жители, как и в 2014 году участвуют в референдуме, но теперь уже о входе Республики в состав Российской Федерации», – комментируют видеокадры в пресс-службе оборонного ведомства.



По итогам третьего дня голосования в ЛНР, явка в Луганске составила 80% и 76% – в среднем по республике. Сегодня в столицу прибыла новая партия международных наблюдателей, на этот раз – представители Бразилии, Нидерландов и Египта.

В референдуме участвовали даже беременные женщины, к которым прибыла выездная комиссия. Есть видеокадры, где граждане ЛНР после того, как проголосовали, рвут украинские паспорта и выбрасывают их в мусорное ведро.

«Россия, мы ждали этого 8 лет», – сказал мужчина в форме и выбросил порванный украинский документ.

«Я против Украины, она мне ничего хорошего в жизни не принесла – потерю работы, разруху, войну. Этим действием я показываю на всю страну, кто поддержит меня и сделает то же самое, кто против войны и насилия над народом», – в свою очередь заявила луганчанка.

В Запорожской области посчитали 51,55% голосов. Примечательно, что среди участников референдума был один из «300 запорожцев» Артём Шарлай, он проголосовал в Мелитополе. Напомним, в апреле 2014 года «антимайдановцы» Запорожья выстояли более 8 часов под натиском украинских нацистов.

«Мы шли к этому долгих 8 лет. К сожалению, многие из тогдашних соратников до этого времени не дожили, но сейчас мы возвращаемся домой. Мы в 2014 году на «Марше вежливых запорожцев» требовали референдум, и сейчас он происходит. Собственно, Украины нет с 2014 года, есть нацистское государство на её территории, которое нужно ликвидировать и вернуть территории на историческую Родину в Россию», – сказал Шарлай.

В Энергодаре проголосовала одна из старейших жительниц Запорожской области. В этом году Александре Сергеевне Цыплаковой исполнилось 104 года. Много лет она работала учителем начальной школы. У пенсионерки есть четыре внука и внучка.

Наблюдатели из Италии, которые прибыли на территорию Запорожской области, в целом замечаний не имели.

«Наблюдатели сообщили мне, что не зафиксировали нарушений, отметили воодушевление, с которым наши люди идут голосовать и, самое главное, гордятся своим выбором», – сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

В Херсонской области пока что по итогам трех дней референдума явка составила 48,91% зафиксированных избирателей.

«Могу сказать, что сегодня наши избиратели голосовали активнее. Это не может не радовать, поэтому ждём в следующие дни явку больше», – комментирует председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

При этом не обошлось без ЧП. В Новой Каховке начался обстрел со стороны позиций ВСУ, четырежды звучала сирена воздушной тревоги, слышны были взрывы. Из одного участка даже пришлось срочно эвакуировать сербского наблюдателя. Милован Баягич по пути к автомобилю даже успел сказать несколько слов журналистами.

«Россия победит против фашизма! Бей фашистов, сербский народ с вами», – успел сказать серб.

«Садись в машину, блин!» – торопили из авто наблюдателя.

Также в городе состоялся автопробег «Новая Каховка с Россией навсегда!»

Немецкий блогер Томас Рёпер автор блога Anti-Spiegel, рассказал о своих впечатлениях.

«В Новой Каховке мы сначала зашли в здание городской администрации, чтобы поговорить с мэром и получить бронежилеты и каски из-за обстрела. После этого мы перешли через улицу к культурному центру напротив, где были установлены передвижные урны. Перед зданием было много людей, и внутри здания тоже было много людей. Одна из инструкций, которые мы получили перед поездкой, заключалась в том, чтобы спросить людей, хотят ли они, чтобы их сфотографировали или сняли на видео. Причина в том, что на Украине за участие в референдуме грозят большие тюремные сроки, и поэтому многие люди не хотят, чтобы их снимали. Однако на практике все неожиданно изменилось, потому что страх людей перед тем, что Россия может снова уйти и оставить их мстить Украине, исчез с референдумом. Люди внезапно захотели, чтобы их снимали, что было для меня совершенно новым опытом в этих областях. Когда я собирался снимать урну для голосования, люди ждали, а не бросали бюллетени. Поэтому я спросил, не хотят ли они, чтобы их снимали, на что они ответили, что не хотят мешать мне на работе. На мой ответ, что я наблюдатель, и они мне не мешают, наоборот, смеясь в камеру, бросили свои избирательные бюллетени в урну. Один человек даже провел его ко мне в камеру с крестом за Россию, перед тем как бросить, сказав на это, что теперь им нечего скрывать. Из того, что я видел, все прошло правильно. Документы, удостоверяющие личность, тщательно проверялись и фиксировались, кабины для голосования гарантировали всем, что решение о голосовании останется в тайне, если они того пожелают, чего, впрочем, желали не многие, поскольку большинство бюллетеней в прозрачных урнах не были сложены, поэтому можно было ясно видеть множество крестов за объединение с Россией», – цитирует немецкого наблюдателя тг-канал «НеТАСС».

Также сообщается, что в городе Снегирёвка и близлежащих сёлах, которые до весны этого года были частью Николаевской области, референдум проходит без замечаний. Александровский и Снигирёвский муниципальные округа были формально присоединены к Херсонской области, чтобы жители приняли участие в референдуме.

Украина в бессильной злобе уже требует созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов. Представитель украинского МИДа Олег Николаенко считает, что Россия должна быть привлечена за это к ответственности.