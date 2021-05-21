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21.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, нацизм, Политика, Украина
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«Третий рейх поголовно за нас» – пропагандисты «АТО»

Новости УкраиныУчастники реконструкторских клубов, поисковых отрядов и нелегальные копатели, которые занимались подъемом останков солдат нацистской...

Участники реконструкторских клубов, поисковых отрядов и нелегальные копатели, которые занимались подъемом останков солдат нацистской армии поддержали Украину в войне против республик Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил выходец из Луганска, украинский пропагандист карательной операции против ЛДНР Сергей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, у меня кум этим очень увлекается. А у нас на Донбассе, знаете, как поделились? Почему-то так произошло. Вот, сейчас ляпну и все – зачем я это сказал? Но все равно, есть же копатели, которые собирали Третий рейх, а есть, которые собирали Советскую Армию. Но почему-то фанаты Третьего рейха все за нас, а те все пошли туда. Я не знаю, почему», – заявил Иванов.

Его поддержала скандальная националистка, боевик АТО Маруся Зверобой.

«У меня, из моих знакомых, практически все «немцы» пошли воевать за Украину. Из красноармейцев у меня только один знакомый, который пошел воевать. Другие просто не пошли», – сказала Зверобой.

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