Третий Рим пошёл в наступление: РПЦ забирает у варфоломеевских греков приходы в Африке

24.09.2021 22:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) признал визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе 2021 года грубым нарушением православных канонов.

Об этом говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов. Поддержав раскол на Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером», – говорится в журналах.

«Стесняюсь спросить, а до 2018 г. данный товарищ имел право представлять себя лидером мирового Православия?», – прокомметировал решение Синода украинский православный активист Дмитрий Скворцов в своем «фейсбуке».

Кроме того, Синод РПЦ поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата о переходе в юрисдикцию Московского. Просьбы поступали давно на фоне позиции Александрийского патриарха, признавшего раскольническую церковь на Украине, но в Москве надеялись, что Феодор II одумается. Однако в августе он снова сослужил с главой раскольнической Православной церкви Украины.

Священник Андрей Никонов пишет, что православные Танзании и Кении давно хотят перейти под каноническую юрисдикцию (омофор) РПЦ, но их запугивали александрийские греческие церковные власти.

«Возможно, будет прием во временное окормление (до восстановления православного Александрийского Патриархата), возможно, просто приём в Русскую Церковь бессрочно, что также абсолютно канонически верно, как, например, основание постоянных православных приходов на бывшей канонической территории бывшей Поместной Римской Церкви. Этого я не знаю, но главное – перейден исторический Рубикон, и правда Святого Православия торжествует!», – написал Никонов.

Он передает слова Феодора александрийского, сказанные кенийским священникам: «Нам просто нужно не дать России подняться, политически подорвать русских. Духовной жизни простых священников и верующих это никак не касается».