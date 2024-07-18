«Третий сорт»: грузинские либералы не воспринимают российских релокантов – Сихарулидзе

Максим Столяров.  
18.07.2024 17:30
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Участие российских релокантов в политической жизни Грузии минимальное, поскольку даже для грузинских либералов, их идейных союзников, слово «русский» – ругательство.

Об этом  в интервью журналистке Светлане Пикте заявил грузинский политический аналитик Арчил Сихарулидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участие российских релокантов в политической жизни Грузии минимальное, поскольку даже для грузинских либералов, их...

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«Украинцев нигде практически нет, потому что у них нет никаких позиций в стране, они себе спокойно тихо-мирно живут, где-то учатся – и максимально пытаются уехать в западные страны, что является классикой.

Что касается российских релокантов – многие из них уехали на Запад, кто хотели, а те, кто остались, они аполитичны. Они в основном пытаются не заниматься этими вещами, а те, которые пытаются…ну, Грузия – это не подспорье для них.

Та политическая культура, которая сформировалась, те люди, которых они могут называть братскими по идеологии, слишком «гомофобные» по отношению к русским. Те люди, к которым они могут присоединиться, сказать, что мы поддерживаем грузинских либералов – если вы переведёте пару заявлений грузинских либералов, вы поймёте, что они используют такие термины, как «русский» – как оскорбительное слово. И было бы глупо видеть русских либералов в массе с этими людьми», – рассказал Сихарулидзе.

При этом он отметил, что в Грузии в целом не очень приветствуют, когда определённые неграждане принимают участие в политической жизни страны.

«В этом смысле всё чётко. Даже самые либералы считают, что принимать участие в политике должны граждане Грузии. Вы – релоканты, вы не граждане, вы – гости, работайте, Бог в помощь… Поэтому всё тихо-спокойно.

Возможно, иногда выходят 20-30 человек, что-то протестуют против Путина, но для грузинского большинства это вообще ничего не значит – они их рассматривают как абсолютно отдельную реальность», – добавил грузинский эксперт.

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